INSÄNDARE: Blodtrycket blir ännu högre av kontakt med Sollefteå hälsocentral – dags för ännu ett uppror

Instämmer med de som skrivit om vårdcentralen vid sjukhuset i Sollefteå.

Under en längre tid har jag haft kontakt med läkare via telefon för jag tillhör en riskgrupp. De har sagt att du ska inte komma hit utan vi tar via telefon och den jag pratade med sist sade som avslutning att "jag ringer dig och om jag glömmer det så ringer du och påminner mig". Kan inte bli bättre tycker man.

Men nu finns ingen som ringer. Hon som jag skulle påminna jobbar med annat och det är omöjligt att få kontakt annat än med en sköterska som ska ordna en tid för att komma dit. Det handlar om att få till rätt medicin för högt blodtryck och det blir högt av det här.

Det här tyder på att vi äldre behöver man inte ta så allvarligt. Det kan inte vara som tidigare i sommar att de äldre fick ligga och tyna bort någonstans.

Vad ska man göra? Kan ju inte gå dit och slå näven i bordet som jag gjort förr. Alla problem beror på dålig ledning och när många i Regionens ledning är i behov av ledsagare så blir det så här.

Det är dags för ännu ett uppror.

Anders Westin