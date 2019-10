INSÄNDARE: Bilden av att en åldrande befolkning orsakar Härnösands ansträngda ekonomi är inte sann

Många av Sveriges kommuner, däribland Härnösand kämpar med en ansträngd ekonomi. En orsak som ofta lyfts fram är den åldrande befolkningen och deras omsorgskostnader. Är den bilden helt sann?

Det låter på våra politiker som att all äldreomsorg är kostnadsfri för brukarna men det stämmer inte. Efter att biståndsenheten i en kommun har beviljat den sökande boendeplats eller hemtjänst får personen lämna uppgifter om inkomst plus andra tillgångar. Uppgifterna utgör sedan underlag för avgiften. Har man låg pension som inte räcker till uppmanas man att söka bostadstillägg. För personer med låg pension hamnar en stor del av denna plus bostadstillägget som utbetalas av staten (Försäkringskassan) i kommunkassan.

Naturligtvis täcker det inte den faktiska kostnaden, men vilken annan kommunal verksamhet, kommunala bolag undan- tagna har intäkter i den storleksordningen. Min egen mamma betalade för sin äldreboendeplats 9 400 kronor/månad då ingick hyra, omsorg och kost. Mediciner och hygienartiklar ingick inte. Notera att kommunalskatten redan var dragen, så i praktiken tog Härnösands kommun nästan hela bruttoinkomsten plus bostadstillägget!

Totalt måste detta vara en hyfsad inkomstkälla för kommunen. Det finns 264 äldreboendeplatser plus 18 så kallade korttidsplatser enligt Härnösands kommuns egen hemsida.

Michael