INSÄNDARE: Bäst att vi stödjer Trafikverkets vägval

Svar på insändaren ”Det är dags att utmana idén om en E4-tunnel” (Allehanda 27/2).

Varför denna debatt nu? Fullständigt obegripligt! Nu när infrastrukturplanen för 2022-2033 är under beslutsprocess. Under årtionden har olika dragningar diskuterats och nu när Trafikverket utrett och beslutat sig för E4-tunnelalternativet, finns all anledning att utan diskussion invänta beslutet.

Det råder en stenhård kamp om de medel som staten satsar på infrastruktur. Skulle de framstå som att det råder oenighet i frågan, vilket enligt min uppfattning det inte gör, vore inte alls bra. Öppen debatt är alltid bra, men nu i det här fallet, anser jag, är det bästa för oss Ö-viksbor att vi stödjer Trafikverkets vägval.

Marianne Lundström