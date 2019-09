INSÄNDARE: Att rösta via bank-ID skulle vara en riktigt dålig idé

Med anledning av insändaren "Varför inte låta människor rösta via bank-ID?" som publicerades den 12 augusti.

Det korta svaret är att det generellt sett är en riktigt dålig idé. Anledningen till det är att det då krävs att enheter som används vid röstningen, (databaser, mobiltelefoner för mobilt bank-id, datorer som användare röstar via) är uppkopplad mot internet.

Den allmänt accepterade åsikten då det kommer till elektronik som är uppkopplad mot internet är att förr eller senare så blir den utsatt för attacker av något slag. Ser man till nationella val så är motiven många, lika så vinningen stor, för att påverka valresultatet.

Skulle Sverige börja med att tillåta invånarna att rösta via internet så öppnar man upp valsystemet för många fler brister som individer som vill påverka valresultatet skulle kunna utnyttja, exempelvis genom att infektera enheterna som invånarna använder (mobil, personlig dator, dator vid vallokalen), infektera eller hacka sig in i databaserna som håller reda på valresultaten, stänga ner de servrar som sköter röstningssystemen eller deras tillgång till internet genom "Denial of service" attacker. Inte för att glömma bort sociala påtryckningar om man låter användare rösta hemifrån via internet.

Systemet vi har i dag använder vi nog för att ingen har en bättre/säkrare lösning helt enkelt.

USA har prövat sedan valet 2000 med att införa ett elektroniskt röstningssystem i flera stater, men inget har riktigt fungerat utan att det har varit problem på olika sätt. Men även om deras maskiner ofta inte varit uppkopplade mot internet så har de ändå varit utsatta för attacker där individer har mixtrat med maskinerna på plats, eller innan de ska ställas ut.

Så vi blir nog fast med pappersröstning ett bra tag till.

Jonsson

