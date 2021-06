INSÄNDARE: Är frustrerad över trögheten inom kommunens väggar

Måste nu lyfta bladet från munnen när jag läser uttalandet från näringslivschef Fredrik Holmgren angående kommunens dalande betyg i Svenskt näringslivs ranking. Han stoppar huvudet i sanden likt en struts och påstår att snitt-tiden för att få bygglov har halverats under de senaste åren. Vi som är i branschen upplever precis det omvända.

I min enfald vill jag påstå att just dessa handläggningstider för detaljplaner och bygglov är en av kommunens allra största akilleshäl och med stor sannolikhet en av de absolut störst betydande anledningar till den rasande ranking man nu får och förtjänar. Jag tillhör skaran som älskar vår stad och frustreras våldsamt av den tröghet som för närvarande råder inom kommunens väggar gällande dessa frågor. Jag skulle vilja syna kommunens uppföljning av handläggningstider för bygglov. För att nå ett trovärdigt resultat ska handläggningstiden räknas från den dag lovansökan stämplas in till dess att sökanden har lovet i sin hand. I tillägg borde man hjälpa i stället för att stjälpa de som söker bygglov med information om vad som krävs, och snabbt låta meddela om någonting behöver kompletteras. I dag har man satt i system att i sent skede skicka ut meddelande om att ansökningshandlingarna inte är kompletta, och handläggningstiden räknas i dag från dess att en lovansökan är komplett till dess att den är beviljad.

Ingen skugga ska falla på handläggarna för de gör nog så gott de kan, utan här finns ett stort ledningsproblem. I dag tar det hör och häpna flera veckor från att ett bygglov beviljas tills dess det kungörs på grund av det är brist på administratörer! Nej, platta till organisationen under byggenheten och ta bort ett chefsled för att effektivisera beslutsvägarna. En kommun av Örnsköldsviks storlek behöver dessutom inte ha en anställd stadsarkitekt som bromsklots, utan köp dessa tjänster på konsultbasis när de behövs så lättar vi dessutom på den kommunala kostnaden. Då förmågan att hjälpa till med byggbar mark, upprättande av nya detaljplaner och hantering av lov är så otroligt svag, fördröjer och fördyrar detta nyetableringar där investeringsvilja finns. I stället tappar man potentiella arbetstillfällen och skatteintäkter som följd. Med lite enkla strukturella förändringar i organisationen kommer många av de problem som i dag finns att lösas och därtill kommer ett ökat rankingresultat som ett brev på posten.

Avslutningsvis är det oerhört glädjande att flera av våra stora industriföretag vågar satsa och investera, men det är förmodligen inte sprunget ur näringslivsenhetens ansträngningar. Konstateras att 200 av 6 000 företag hade svarat på enkäten, och det var kanske tur för statistiken att inte fler tillfrågades.

Frustrerad skattebetalare och verksamhetsutövare!