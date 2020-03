INSÄNDARE: Alzheimers sjukdom blir snabbt de anhörigas problem och oro

Jag såg på nyheterna att forskare tagit fram nya metoder att upptäcka Alzheimers sjukdom tidigt med hjälp av blodprov. Inget fel med forskningen, det är oerhört bra.

Men vad händer sen? Den drabbade lider så klart men det gör även anhöriga. Det finns inget som helst skyddsnät för den familj som är drabbad. Jag har en mor som sedan en tid burit på sjukdomen och jag vill med detta beskriva vad jag saknar i samhället. Det kan vara till stöd för de som nyligen drabbats och påbörjar resan.

Som anhörig blir man först tveksam och vill inte förstå att det är en sjukdom, man tror det är en hörselnedsättning eller något helt annat. Alzheimers visar sig vara en grym sjukdom som bryter ner en människas funktion att ta in intryck och omsätta dessa till handling. Den person man kände är borta, den blir någon helt annan.

Det första steget är hos hälsocentralen, som konstaterar att patienten har en demens. Man påbörjar en behandling och som anhörig får man lite information om vad sjukdomen innebär. Det finns även demenssköterska på kommunen som kan ge information.

Det kommer vara helt upp till dig som anhörig att driva på, hur och vilken vård man behöver. Du måste efterfråga, det finns ingen uppföljning eller återkoppling. På min mors hälsocentral kallar man efter ett år för återbesök om du som anhörig inte bokar ett besök själv.

Efter man påbörjat vården, behöver man snabbt stöd från hemtjänst och vårdboende. För att komma vidare där ska man som anhörig begära samtal med biståndshandläggare.

Mellan primärvården och biståndshandläggare finns ingen samverkan – ett intyg skickas det är allt. Det är den anhöriges uppgift att säga till om vilka behov man har. I mitt fall finns pappa kvar men han förstår inte hur det fungerar så det är jag som hjälper till i dialogen. Väldigt frustrerande att man inte har en fungerande samverkan mellan dessa då man som anhörig i regel upplever detta för första gången.

I dialogen med biståndshandläggare är det patientens åsikt om situationen som avgör åtgärd. Det är oerhört frustrerande att sitta som anhörig och förklara för den som inte förstår sitt eget bästa.

När man väl börjar få vård och hjälp kanske med växelboende, då brister kommunikationen mellan hemtjänst och boendeplanering. Hemtjänst besöker när patienten är på boende, och när boende kommer hem levereras ingen matbricka.

Efter ett tag märker man att ekonomiska uppgifter inte fungerar, det som ska betalas kanske blir glömt eller som i vårt fall – patienten vägrar att betala för man förstår inte. Då är det dags att ansöka om godmanskap, alla ekonomiska förehavanden ska upp på bordet och det är mer eller mindre en ekonomisk redovisning på bolagsnivå som ska presenteras för överförmyndarnämnden.

Vet inte hur många samtal och mejl jag har skrivit under denna tid. Dessutom all oro som min mor och far burit och bär på. Avsaknad av vägledning och stöttning – det finns massor av duktigt folk där ute men känslan är att de sitter alla på var sin ö.

Jag har förklarat för så många hur det fungerar och ingen vill tro att vi 2020 har sådana brister i samhället.

Hoppas inte detta är unikt för Örnsköldsviks kommun. Min vädjan är att låt Örnsköldsviks kommun bli en föregångare där alla delar i samhället hjälps åt och stöttar de sjuka och anhöriga: primärvård, biståndshandläggare, hemtjänst, boendesamordnare, banker, demessköterka och överförmyndare.

Fredrik