INSÄNDARE: Absurt att avveckla respiratorvård i Sollefteå – platserna behövs även efter pandemin

I förra veckan trampade ni, regiondirektör Åsa Bellander och hälso-och sjukvårdsdirektören Kurt Pettersson, mig rejält på tårna.

Ni vill avveckla våra två invasiva ventilatorbehandlingar, respiratorplatser, till följd av dålig patientsäkerhet! Det är helt absurt!

Under hela denna coronapandemi, som vi fortfarande är i och vi inväntar tredje vågen, har vi vårdat svårt sjuka och sköra patienter under en lång tid. Dessa patienter har haft invasiv ventilatorbehandling, Non Invasiv behandling samt HFG (Högflödesgrimma). Att nu komma med uttalandet att vi ej är patientsäkra är verkligen ett slag under bältet.

IVA på Sollefteå sjukhus har som alla andra IVA-avdelningar i Sverige verkligen fått slita under denna pandemi. Scheman har fått ändrats, extrapass och treskift (dag, kvälls- och natt-tjänstgöring) har blivit en vardag för oss som arbetar med covid-vård. Vi har varit instängda på slutna salar timmar i sträck med full skyddsutrustning. Handskanvändandet har orsakat eksem hos vissa i personalen, vissa har fått besvär med stress och sömnen har påverkats. Men vi har fortsatt att kämpa oss igenom varje arbetspass då vi alla har känt ett stort ansvar för patientsäkerheten.

Att ni nu menar att våra respiratorplatser ej längre behövs, gör mig både ledsen, arg och besviken! Våra respiratorplatser har verkligen använts under denna pandemi och de kommer att behövas även när nästa våg kommer och när vågen är över, tro mig!

Det är väl ändå allmänt känt, att det har varit brist på respiratorplatser i hela Sverige under detta år! Doktorer har varit tvungna att ta tunga beslut om vem som ska få ta sista platsen när platsläget varit så ansträngt! Känns det då bra för er att ta bort två platser i Region Västernorrland? Är inte detta ett hot mot patientsäkerheten?

Ni vill även minska behovet av hyrpersonal och det har jag full förstående för! Men för att minska behovet av hyrpersonal är väl receptet att skapa en attraktiv arbetsplats så att personalen stannar kvar och att ny personal vill rekryteras?

Ni menar även att patientsäkerheten ej heller hotas då fler patienter ska opereras hos oss i Sollefteå, för som ni säger ”Den typen av kirurgi har inte utförts i Sollefteå på länge”! Det är ju fantastiskt att fler operationer kommer att utföras här hos oss, det är vi jätteglada för, men inga operationer är riskfria, akuta komplikationer kan tillstöta vid vanliga rutinoperationer som då kräver invasiv ventilatorbehandling, har ni tänkt på det?

Ni vill även minska behovet av hyrpersonal och det har jag full förstående för! Men för att minska behovet av hyrpersonal är väl receptet att skapa en attraktiv arbetsplats så att personalen stannar kvar och att ny personal vill rekryteras? Om ni beslutar att ta bort våra respiratorplatser tvingar ni oss IVA-sjuksköterskor att endera säga upp oss eller gå ner i arbetstid. Vi blir ju tvingade att arbeta på andra sjukhus, med respiratorpatienter, för att bibehålla vår kompetens!

Fast ni har säkert nåt annat bra förslag att komma med, eller?

Lena Hedström Asplund, IVA-sjuksköterska Sollefteå sjukhus

Fotnot: Region Västernorrland har fått möjlighet att svara direkt på insändaren, men inte haft möjlighet.