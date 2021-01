Ingen TÅ i brevlådan för många kunder under onsdagen – så gör du för att få kompensation

Med anledning av snöovädret som drog in över Ångermanland fattades under måndagen beslutet att ställa in distributionen av tisdagens TÅ.

Rådande väderläge kommer också att påverka distributionen av onsdagstidningen.

Planen är att Tidningen Ångermanland kommer att delas ut i ett begränsat område – vilket sannolikt rör sig om Härnösands tätort med närområde. Det innebär att de flesta av prenumeranterna inte kommer att få onsdagens tidning i brevlådan.

– Det är verkligen tråkigt att distributionen påverkas två dagar i rad för många prenumeranter. Vi har gjort det vi kan under tisdagen för att få ut onsdagstidningen till så många som möjligt men vädret har varit väldigt besvärligt och det är fortfarande mycket snö på vägarna, säger Oskar Nord, chefredaktör på Tidningen Ångermanland.

På grund av snöovädret bedömdes det för riskfyllt för tidningsbuden att ge sig ut på vägarna under natten mot tisdag. SMHI:s klass 3-varning för snöfall har graderats ned till klass 2 i östra delarna av Ångermanland och klass 1 i övriga delar. Vilket innebär fortsatt risk för besvärligt väglag och därmed en risk för tidningsbuden.

– Jag uppmanar alla som inte fått tidningen någon av dagarna att anmäla utebliven tidning via vår kundservicesajt så att vi får kompensera er för besväret, säger Oskar Nord.

Om du inte får någon tidning i brevlådan, kan du som prenumerant läsa den som e-tidning via din dator, surfplatta eller mobil. Anmäl din uteblivna tidning enkelt via ett formulär på Allehanda.se för att kompenseras.

Kompensationen sker antingen i tid eller i pengar beroende på hur du betalar din tidning. Har du autogiro kompenserar vi med pengar, det sker genom att din autogirodragning blir ett annat belopp än det normala. Betalar du din tidning via faktura sker kompensationen genom att din prenumerationsperiod skjuts framåt en dag.

Givetvis kan du också ringa vårt Kundcenter, men om vi drabbas av stora problem med tidningsutdelningen kan det vara lång kö och svårt att komma fram.