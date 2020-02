Ingen speciell dag för issäkerhet – men flera tillfällen för isbad och islivräddning: "Ger fler möjlighet att prova på"

Vintern 2018 anordnades Issäkerhetens dag i Gullvik och förra vintern i Nyänget. I år har kommunens lokala issäkerhetsråd valt en ny modell.

De närmaste veckorna kommer alla intresserade få prova på dels isbad i vak, dels islivräddning. Det blir två tillfällen med vardera, en onsdagskväll och en söndag, för att alla som vill ska ges möjlighet att delta.

– Alla som vill är välkomna hit till Sommarhemmet och prova hur det är att bada isbad och få information och lära sig hur man islivräddar och vad man ska tänka på då, säger Mikael Westman.

Den första isaktiviteten är nu på onsdag, 26 februari, då det är isbad. Sedan blir det islivräddning söndag 1 mars och onsdag 4 mars. Några dagar senare, söndag 8 mars, blir det ytterligare ett tillfälle med isbad.

– Vi kommer att informera mer kring det här såväl på Facebook som på kommunens hemsida. Varje tillfälle inleds med en kort introduktion, sedan ska den som vill få prova på, förklarar Mikael Westman.

Bengt Nordström är utbildad islivräddare och kommer att finnas med på isdagarna.

– Förra året utbildade vi i stort sett alla idrottslärare i kommunen. De är certifierade i islivräddning och har fått utrustning till sina skolor som isdubbar, livlinor och ispikar. Nu kan de ta med sig grupper ut på isen.

En två gånger tre meter stor isvak kommer att tas upp vid Sommarhemmet i Domsjö för isaktiviteterna.

– Vi kommer ha ett värmetält här och kunnig personal på plats som hjälper till, säger Mikael Westman och passar samtidigt på att skicka ett tack till IOGT-NTO och OK Nolaskogsarna för att man kan vara vid Sommarhemmet.

– Det är en stor hjälp för oss att ha en plats att hålla till på, säger han.

Hur fungerar det med isbad?

– Då badar man med badkläder i isvaken. Att bada iskallt är en "het" hälsotrend just nu, som jag tror att många är intresserade av. Nu får alla som vill möjlighet att prova på det under kontrollerade former.

...och islivräddning?

– Det är en speciell upplevelse att hoppa ner i en vak. Här gör man det fullt påklädd och utrustad med isdubbar. Det blir en plötslig chock för kroppen med det iskalla vattnet, det tar några sekunder innan man kan prata eller ropa på hjälp.

– Isbadet är ju en helt annan upplevelse, då går man ner i vattnet mer kontrollerat. Men det är ju lika kallt i vattnet, säger Mikael Westman med ett leende.

Det intensiva regnandet under natten mot fredagen har satt sina spår ute på isen. Där vi står vid Sommarhemmet och blickar ut över Bäckfjärden, känns det mer som att våren är på gång än som en vinterdag i slutet av februari.

– Jag stängde isbanan här på Bäckfjärden på fredagsmorgonen. I Nyänget är det två-tre meter vatten från land ut till där isen börjar så det är svårt, nästan omöjligt, att ta sig ut på isen, säger Mikael Westman.

– Dessutom förstör man banan om man åker där som det ser ut nu. Men slår vädret om och det blir kallt öppnar vi banan igen. Jag hoppas kunna öppna den redan nu under söndagen.