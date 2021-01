Ingen ÖA för fler kunder under onsdagen – så gör du för att få kompensation

Tidigt på tisdagsmorgonen fattades beslut om att ställa in morgonutdelningen av Örnsköldsviks Allehanda. På grund av snöovädret bedömdes det för riskfyllt för tidningsbuden att ge sig ut på vägarna under natten. SMHI:s klass 3-varning för snöfall med drivbildning ligger kvar under tisdagen och prognosen säger att det kommer vara blåsigt längs kusten även på onsdagen.

I och med detta kommer onsdagsnumret av Örnsköldsviks Allehanda inte att delas ut till de prenumeranter som får tidningen på morgonen. Postnord har inte delat ut någon post under tisdagen men hoppas kunna återuppta utdelningen på onsdagen. Under förutsättning att Postnord delar ut post på onsdagen kommer kunder som har utdelning med posten att få sin ÖA i brevlådan.

Om du inte får någon tidning i brevlådan, kan du som prenumerant läsa den som e-tidning via din dator, surfplatta eller mobil.

Kompensationen sker antingen i tid eller i pengar beroende på hur du betalar din tidning. Har du autogiro kompenserar vi med pengar, det sker genom att din autogirodragning blir ett annat belopp än det normala. Betalar du din tidning via faktura sker kompensationen genom att din prenumerationsperiod skjuts framåt en dag. Anmäl din uteblivna tidning enkelt via ett formulär på Allehanda.se. Givetvis är du också välkommen att ringa vårt Kundcenter, men om vi drabbas av stora problem med tidningsutdelningen kan det vara svårt att komma fram.