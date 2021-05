Inga problem var omöjliga att lösa för Börje

Börje föddes 1937 på ön Sandö, familjen flyttade några år senare till Klockestrand. Efter realskolan, som 17-åring, jobbade Börje på Svanöfabriken. Hans problemlösarförmåga tog honom från svetsaryrket till en tjänst på ritkontoret. Fritiden kretsade mycket kring fotbollen då Börje var aktiv i Sandö IF´s A-lag.

Vid 27 års ålder lockade äventyret och Börje sökte FN-tjänst i Gaza och jobbet som transportgruppchef. Jerusalem, Kairo, pyramiderna i Giza och Sinaiöknen var några av de spännande platser han besökte under vistelsen. Väl hemma i Sverige väntade nästa utmaning. Ett nytt jobb som montageledare åt Rosenblads Patenter innebar resor både in- och utrikes för att bygga upp olika anläggningar inom cellulosaindustrin. Förutom flera orter i Sverige fick fabriker i Norge, Polen, Turkiet och Kanada besök av Börje under upp till halvårslånga perioder i sträck.

Under vistelsen i Polen träffar han Halinka som jobbade på lönekontoret på den fabrik han hade uppdrag för. Med hjälp av lexikon kan de börja prata och efter lång brevväxling på knagglig tyska, då Börje under en tid är tillbaka i Sverige, lär de känna varandra. De gifter sig senare och får en son och en dotter.

I mitten av 70-talet slår sig familjen ner i Klockestrand. Börje arbetar på Vanadis, senare Edmek i Kramfors. På ledig tid bygger han båtar, stora och små. Han engagerar sig i barnens väl som fotbollstränare och som kämpande förälder när byskolan hotas av nedläggning. I Klockestrands föreningsliv fanns Börje med, trivdes med ansvar och uppgifter inom skilda områden.

Som pensionär var resor alltid lockande, oftast i det lilla. Börje ville gärna ta den där vägen med bilen han aldrig åkt eller åkt för väldigt länge sedan. Några längre resor tillsammans med Halinka blev också av, bland annat till Tunisien, Grekland och en rundresa i Italien. Fyra barnbarn, var en rik källa till glädje och engagemang. Börje delade gärna med sig av alla de kunskaper han bar på. Kring huset och trädgården fanns ständig sysselsättning. När barnen lite senare behövde hjälp med husrenoveringar hade Börje alltid tid och idéer. Inget problem var omöjligt att lösa. Som person var han mycket engagerad och omtänksam, alltid redo att hjälpa, även utanför familjen. Med humor och värme omgav han sina nära.

Börje dog i sviterna av en stroke på Sollefteå sjukhus omgiven av sin fru och båda barn.

Familjen