Inför allhelgonahelgen – Tidningen Ångermanlands redaktion ger dig tipsen på serier och film

Anders Markevärn, printredaktör

1. The Mandelorian på Disney+. Bra serie som givit upphov till otaliga "Baby Yoda"-memes.

2. Bumbibjörnarna på Disney+. Nostalgi på hög nivå, perfekt att mysa till för barnfamiljen

3. Sherlock på Netflix. Smart serie om Sherlock Holmes i nutida tappning. Benedict Cumberbatch och Martin Freeman är briljanta i huvurollerna,

Film: Framåt. Pixars äventyrsfilm om saknaden efter en död förälder.

Oskar Nord, chefredaktör Tidningen Ångermanland och allehanda.se

1. Anders knackar på, TV4 Play. Ny säsong av där "arge snickaren" Anders Öfvergård besöker kända svenskars misslyckade renoveringar. Får en att ta tag i hemmets kvarvarande skavanker.

2. The crown, Netflix. Fjärde säsongen kommer 15 november, i väntan på det kan hinner du titta ikapp historiebeskrivningen av drottning Elisabeth II:s liv.

3. Vita huset, dvd. Finns säkert även på någon strömningstjänst, men jag äger hela serien på fysisk dvd. Förvisso är vår dvd-spelare utlånad så jag kan inte se dem – men annars hade det passat perfekt i dessa presidentvalstider.

Film: And then we danced, SVT Play. Prisbelönt svensk-georgiskt drama om förbjuden kärlek i ett georgiskt danskompani. Har tänkt se länge, men inte hunnit med – nu är det dags.

Emma Wallenius, reporter i Sollefteå

1. Estonia - fyndet som ändrade allt, Dplay, En svensk dokumentärserier om olyckan som inträffade för 26 år sedan.

2. Bläckfisken och jag, Netflix, man får följa med när fotografen Craig Foster träffar en ny kompis – en bläckfisk. Under ett års tid får man följa med på olika äventyr som de görs till havs. Fantastiska bilder utlovas!

2. The Boys, Amazon prime video, är en mörk komisk serie där man får se vad som händer när superhjältar missbrukar sina supermakter. Inget för den ömhudade!

Film: Joker, Netflix. Om man har sett filmen och sett skådespeleriet av Joaquin Phoenix så blir man inte överraskad att filmen både fått Oscars och Golden Globe Award. Har du inte sett den så är det dags nu!

Sofia Mirjamsdotter, politisk redaktör

1. Björnstad, HBO. Riktigt svart, välproducerad och med otroliga skådespelarinsatser av ungdomarna som castats bland unga hockeyspelare i Norrland. Ingen fejknorrländska här inte!

2. Ray Donovan, HBO. En riktig långkörare som har allt. Glamour, spänning, pengar, våld, relationer, kärlek, sorg. (edited)

3. Falsk identitet, SVT Play. För den som gillar Homeland är detta en oumbärlig serie om den franska underrättelsetjänsten. Vassare och mer autentisk än Homeland.

Film: Seven, Netflix. Brad Pitt och Morgan Freeman briljerar i en av de ruggigaste thrillers som någonsin gjorts. Tål att ses om igen och igen.

Hanna Persson, vik. nyhetschef

1. Emily in Paris på Netflix. Som frankofil gjorde stereotyperna i serien mig stundvis galen (samt det faktum att den var på engelska). Samtidigt var det underbart att, trots pandemin, få tillbringa några timmar i världens vackraste stad: Paris.

2. Seinfeld. Fortfarande den roligaste serien jag sett. Och det har jag, minst ett tiotal gånger.

3. Ring min agent! På Netflix. Roligt, snabbt och smart om en skådespelaragentur i Paris. (Sa jag att jag längtar efter att resa?)

Film: Capharnüm (2018). Den libanesiska filmen inleds i en rättssal där huvudrollsinnehavaren tolvåriga Zain anklagar sina föräldrar för att ha gett honom livet. Sen följer en smärtsam berättelse om ett barn som växer upp under svåra förhållanden - och som drömmer om att börja om någon annanstans.

Emmy Norgren, reporter i Härnösand

1. Ratched på Netflix. För skräckfilmsintresserade. Ratched är baserad på skurken ur boken och filmen Gökboet. Härlig mörk skräckblandad obehaglig thriller om mentalsjukhusens uppkomst. En liten påminnelse om mentalvårdens historiska brutalitet. Liknar American horror story.

2. Epa på SvtPlay. Motor. Brudar. Norrland. Behöver jag säga mer?

3. Euphoria på HBO: Vackra och färgglada scener. Väldigt berättartekniskt skickligt, som en visuell palett. Handlar om hur det är att vara tonåring. Lyckas på ett påträngande sätt förmedla konsekvenserna av missbruk samtidigt som det är en vacker skildring av att växa upp i en småstad.

Shanelle Nordgren, reporter i Kramfors

1. Chicago Fire på Viaplay: Spännande och fängslande action-drama där tittaren får följa brandmän och ambulanspersonal på en brandstation i Chicago.

2. The Haunting of Hill House på Netflix: Riktigt bra skräckserie. Skickligt berättande och snyggt filmat.

3. New Girl på Netflix: Den ena karaktären är mer egen än den andra i den här feel-good-serien. Det bästa är att när du sett klart den kan du se den igen. Den är fortfarande lika härlig.

Film Hacksaw Ridge: Vi får följa vapenvägraren och sjukvårdaren Desmond Doss som tar värvning under andra världskriget. Under en strid vid Hacksaw Ridge kämpar han för att rädda de soldater som skadats. En sann berättelse.

Susanne Sjöstedt, politisk redaktör

1. Falsk identitet på SVT Play. Jag var sen på bollen, men den här serien om agenterna inom den hemligaste avdelningen av den franska underrättelsetjänsten känns mer äkta än alla bombastiska amerikanska varianter.

2. Supernatural på Amazon Prime. Två bröder jagar övernaturliga väsen och hänger med änglar i 15 (!) säsonger i nåt av det fånigaste, fyndigaste och charmigaste du kan hitta på tv. En riktig kultserie.

3. Ted Lasso på Disney+. Amerikansk feelgoodserie av skaparen bakom Scrubs gör det igen. Amerikansk footballtränare får otippat jobb som tränare för ett engelskt Premier League-lag på dekis. Och låter det tramsigt och förutsägbart kan jag bara hålla med. Det BORDE inte funka. Men gör det ändå.

Film: Snuten i Hollywood. Ramlade över denna 36 år gamla pärla häromveckan. Eddie Murphy - som jag inser nu bara var 23 år(!) när den spelades in - och hans karaktäristiska skratt bär hela showen. Actionkomedier var aldrig så bra som på 80-talet!

Jessica Ivarsson, reporter i Härnösand

1. Livstid, SVT Play. En norsk serie som var svår att inte plöja i ett svep. Det handlar om en polis som sitter i fängelse dömd till livstid, och man får i tillbakablickar följa hennes arbete och det som ligger till grund för att hon hamnat där.

2. The Queens Gambit, Netflix. Det är en hel del schack, men det är så snyggt gjort.

3. Det sitter i väggarna, SVT Play. När SVT meddelade att det inte skulle komma en ny säsong var vi många som reagerade, men glädjande nog ändrade de sig. Det är något visst med hus och dess historia.

Film: Enola Holmes, Netflix. I huvudrollen syns Bobby Millie Brown, från bland annat Stranger things, och den har ett fint tempo och handling som passar ung som gammal.

Olle Larsson, reporter i Härnösand

1. La casa de papel, Netflix. Spanien. Rån. Pengar. Karaktärer det går att känna med. Trivsamt värre. På spanska, men finns med engelskt tal. Men rekommenderar originalet för komplett upplevelse. 5 av 5 tidningar.

2. Band of Brothers. HBO. En riktig klassiker om det amerikanska E-kompaniet under andra världskriget. En av de absolut bästa serierna som gjorts enligt mig. Steven Spielberg och Tom Hanks ligger bakom denna, som med snart 20 år på nacken fortfarande håller hög klass. En del överraskningar bjuds på i rollistan också.

3. All or Nothing: Tottenham Hotspur, Prime video. Som sportkille måste jag ju rekommendera en sportserie också. Här blir det snårigare dock då det finns en hel drös grymma sådana. Men jag faller för denna jag just nu maler själv. Närheten till laget, intrigerna och känslorna. Så nära man kommer en plats i Premier League själv.

Bubblare: The IT-crowd (Netflix), Björnstad (HBO), The Office (Viaplay, Cmore, HBO)

Film: Rocketman, Netflix. Biografin om Elton John. Trivsam, tragisk och lysande skådespeleri. Ni kan ju gissa vad som letat sig in på min spellista som dunkar i bilen på väg till jobbet sedan jag såg filmen