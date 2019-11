Ineffektivt ÖIB pressade topplaget på bortaplan: "Har hur många lägen som helst"

Halvvägs in i bortamatchen i Umeå på söndagen låg Örnsköldsvik under med 0–2, men inom loppet av bara 52 sekunder hade hemmalagets försprång tagits ikapp via mål från Johanna Eriksson och Hanna Kristoffersson.

ÖIB fyllde sedan på med ett 3–2-mål med bara fem minuter kvar av matchen, men trots det blev det förlust i slutänden.

– Det är inte ett rättvist resultat, menar Patrik Gidlund.

– Vid 3–2 har vi ett par frilägen men vi bränner dem istället för att avgöra matchen. Sedan kontrar de på oss. Vi har hur många lägen som helst att stänga matchen egentligen men lyckas inte med det.

Skottstatistiken i tredje perioden var 13–5 i ÖIB:s favör, men Thorengruppen vann den med 2–1.

– Det var inte mycket att klaga på egentligen i matchen, mer än kanske vår ineffektivitet mot en bra målvakt. Jag vet inte om vi gjorde henne bra eller om hon var osannolikt bra. Vi borde ha vunnit den här matchen med flera mål.

Trots den sura förlusten i slutänden försöker ÖIB fokusera på det positiva.

– Vi har en ung trupp och för vår del handlar det om att bygga ett lag. Det fanns mycket som var positivt att ta med ur den aspekten, säger Patrik Gidlund.

MATCHFAKTA

Thorengruppen–Örnsköldsvik 4–3 (1–0, 1–2, 2–1)

T: Lisa Bergström 2, Agnes Plogner, Matilda Sandgren. Ö: Johanna Eriksson, Hanna Kristoffersson, Sanna Holmström.

Skott: 25–33 (11–9, 9–11, 5–13).