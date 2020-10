Inbrottstjuvarna har hittat till Ö-vik – så skyddar du dig: "Har varit ovanligt mycket"

Höstmörkret har smugit sig in över Örnsköldsvik och med det har även inbrottstjuvarna kommit på besök.

I år kan polisen räkna till 25 inbrott i villor och radhus i Örnsköldsvik.

– För några veckor sedan hade vi en liten uppgång på inbrott. Då var det mest troligt både en liga på genomresa men även lokala aktörer. Just nu har det blivit lite lugnare igen, säger förundersökningsledaren Jimmy Kavenstrand.

– Vi har haft ett stort inflöde av villainbrott sedan i juli. Det har varit ovanligt mycket i regionen. Västernorrland är dock inte drabbat i samma omfattning som Väster- och Norrbotten, säger brottssamordnaren Marlene Sjölund.

Vanligast är det smycken, kontanter och elektronik som försvinner vid inbrott.

– I vissa fall tar gärningsmannen grejer som mat, alkohol, prydnadsföremål, bilnycklar, och plånböcker med id-kort och liknande. Men då är det oftare av en lokal gärningsman, säger Marlene Sjölund och fortsätter:

– Vi rekommenderar att man fotar och skriver en förteckning på ägodelar som har ett värde. Även det som har ett personligt värde.

Ett vanligt tillvägagångssätt för tjuvarna i höst har varit att ta sig in via fönster.

– Tillvägagångsätten går i vågor. Ibland går det till på detta sätt och ibland bryter man till exempel upp en ytterdörr eller en altandörr som är undanskymd. Men just den här inbrottsvågen verkar bland annat ha detta modus, säger Jimmy Kavenstrand.

Enligt polisen är det svårt att skydda sig helt från tjuvar. Men det går att göra det svårare för dem.

– Vill tjuven bums komma in så kommer de in. Men man kan lägga på lite tid och försvåra det för dem. Tjuven väljer det hus som är lättast att ta sig in i, säger kommunpolisen Rickard Hagström.

Bra dörrar och lås samt en upplyst tomt är ett bra första steg för att hålla ovälkomna gäster borta.

– Det finns många enkla saker man kan göra. Åker man bort på en resa behöver man inte skylta med det på alla möjliga medier. Meddela grannarna så de kan hålla koll, ta in post och sopa bron under vintertid så det ser ut att man är hemma, säger Rickard Hagström och fortsätter:

– Man ska vara mån om hur det ser ut på sin tomt och farstukvist. Är grejer som soptunnan flyttat utan att någon i familjen gjort det kan det vara ett sätt för tjuvar att kontrollera om någon är hemma.

Bra kontakt med grannarna är något som Rickard Hagström rekommenderar.

– En metod som är väldigt bra är grannsamverkan som vi har tillsammans med bostadsrättsföreningar, villakvarter eller byaföreningar. En samverkan där man ser över varandras hus och håller koll på sitt grannskap, säger han och fortsätter:

– Då gör man något både för sig själv och sina grannar.

Tips för att hålla tjuven ute.

► Få det att se ut om att du är hemma även om du inte är det. Ha belysning som tänds och släcks, be grannar plocka in post och sopa bort eventuell snö.

► Tala om för grannarna att du inte är hemma så de kan hålla koll.

► Försvåra för tjuven genom att ha en bra dörr och ett bra lås.

► Ingångsvägarna till huset ska vara belysta.

► Uppmärksamma om saker på tomten flyttas.

► Håll koll på området tillsammans med grannar.