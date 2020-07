Inbrottsliga befaras dra förbi Ö-vik – polisen uppmanar villaägare att hålla koll: "Inbrotten har varit rejält stökiga"

– Det här var en stöldräd som började i Timrå och gick upp till Strömsund, Vilhelmina, Sorsele, Arvidsjaur, Jokkmokk och Malå, säger Kenneth Bergquist, polisområdeschef i Västernorrland.

Tjuvarna bryter sig in via fönstren och lyfter även ut fönsterkasetter för att ta sig in i husen. Vid inbrotten har främst kontanter och smycken stulits och polisen tror att det är flera gärningspersoner.

Kenneth Bergquist säger att det inte var så många inbrott som skedde i Västernorrland men uppmanar villaägare att vara uppmärksamma eftersom tjuvarna kan förväntas köra söderut.

Polisen uppmanar nu villaägare i Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå att vara extra uppmärksamma.

– Vi misstänker att det är ett internationellt brottsnätverk och kör de här räderna i några dagar och sen försvinner ut ur landet.

Det finns inga kända signalement men bland annat har en mörkblå skåpbil observerats.

– Inbrotten har varit rejält stökiga i den bemärkelsen att tjuvarna har slitit ut och letat grejer inne i hemmen.

Bergquist berättar att polisen har sett en tydlig nedgång bland inbrotten i samband med Corona och landets stängda gränser.

– Det är fortfarande färre inbrott än innan Coronan men den här räden tyder på att det sker en ökning mot det "normala".

Vad bör man som villaägare vara uppmärksam på?

– Jag tycker att grannsamverkan är fantastiskt bra. Är man bortrest så ska man se till att grannar eller släktingar parkerar en bil på garageuppfarten och se till att gräset är klippt.

– Det ska se ut som att det bor folk där och det gör ingenting om det lyser någon lampa, den elen kan man kosta på sig.

Kenneth Bergquist tycker att man ska göra det svårt för tjuvarna och helst inte ha kontanter hemma.

– Ibland går tjuvarna in dagtid och då är det snarare fysiska hinder med larm eller bra dörrar och fönster. Man ska göra det svårt för tjuven och det är inte alltid dåligt att ha ganska bra insyn på tomten.

Vid misstanke om något ovanligt eller misstänkt bil på sin gata rekommenderar polisen att man ringer 114 114 och vid pågående inbrott ska man ringa 112.

– Har man möjlighet så tycker jag att man ska fotografera till exempel den misstänkta bilen för att komma ihåg signalement och registreringsnummer.

– Upplever man något uppenbart misstänkt är det bättre att vi kollar en gång för mycket än en gång för lite.