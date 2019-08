larmet kom in till polisen vid 02.10-tiden. Polisen rapporterar att det inte gick något larm utan att det var förbipasserande som ringde in efter att ha sett att rutan var krossad. Ett parti vandringsbyxor saknas men det exakta värdet på stöldgodset är inte färdigställt ännu. En anmälan om stöld via inbrott har gjorts men inga misstänkta gärningsmän har gripits i nuläget.