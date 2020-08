Någon gång mellan torsdagseftermiddag och fredag kväll skedde ett inbrott i centrala Härnösand.



Någon eller några ska ha brutit sig in via altanen.



– De tog sig in genom att bryta upp en altandörr och krossa ett fönster, säger Camilla Eriksson, förundersökningsledare vid polisen i Sollefteå.