Idoljuryn var kritiska – men inte svenska folket som röstade Gottfrid Krantz till kvartsfinal

Under sju fredagsfinaler har han suttit säkert.

Denna fredag slogs Gottfrid Krantz om en kvartsfinalplats med sin tolkning av The Hellacopters "I´m in the band".

Ett låtval juryn var missnöjd med. Men inte folket som röstade ute i landet. Gottfrid Krantz är topp fyra och äventyret fortsätter.