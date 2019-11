Idol-Gotte nöjd med kvartsfinalplatsen – får spela in singel: "Märktes inte att jag är förkyld"

Om han skulle komma så långt som till kvartsfinal fanns en Idol-turné i potten.

Och efter fredagens spännande fredagsfinal där fem blev fyra stod det klart att Gottfrid får åka på turnén efter säsongens slut.

Gottfrid gjorde The Hellacopters "I´m in the band", vilket gav spretig kritik från juryn.

– Har man inget att klaga på egentligen klagar man på lite allt möjligt. Jag är själv nöjd och bryr mig inte så mycket om vad juryn säger längre. När det blir luddig negativ feedback som inte är konkret är det enklare att skita i vad de säger, säger Gottfrid.

24-åringen får motta mängder av meddelanden med pepp. Han berättar att många har hört av sig och sagt att de tycker att juryn var för hårda mot honom.

– De har tyckt synd om mig, och att jag varit jämn under veckorna.

Något som inte alls märktes under framträdandet var att Gottfrid är krasslig.

– Jag är förkyld, men det hördes inte direkt. Jag försökte prestera så bra jag kunde och hade nog inte kunnat göra det bättre ändå om jag vore frisk. Jag hade kanske kunnat ha lite mer energi om jag inte haft sån huvudvärk, säger Gussjösonen.

En annan sak som kanske den inbitne Hellacopters-fanet lagt märke till är att Gottfrids version av låten inte stämmer med originalet.

– Den första refrängen är egentligen den sista. Och den första är den mellersta. Det blev så i producentens klippning så jag körde på det, berättar han.

Med låten ville han göra en europeisk variant av rock. Nikki Amini i juryn tyckte att han gjorde helt fel låt.

– Det stod mellan den och Aviciis "SOS", de andra låtarna på listan att välja från hade varit helgalna för mig att göra, säger Gottfrid.

Nu är fotbollstemat historia och vi blickar framåt. Nästa vecka är det nämligen kärlekstema, och två låtar.

– Vi ska dedikera en låt till fansen och en låt till en speciell person. Vi får se vad det blir. Jag har försökt få in countryballader, men det går inte. Producenten säger att ingen lyssnar på country, men jag krigar på, säger Gottfrid.

Han har redan levererat en lista på tänkbara låtval till producenten som han ska träffa under söndagen.

Men det är ingen rast och ro under lördagen heller. De fyra i toppen ska nämligen spela in en singel under dagen. Något som inte gjorts tidigare i Idols historia.

– De tycker att det har varit så hög nivå och att vi fått så stora följarskaror att vi får ge ut en singel under Universal.

Singeln blir en låt som de fyra i toppen gjort under fredagsfinalerna.

– Jag ska göra Elvis "A little less conversation". Det ska bli jätteroligt, berättar Gottfrid.

Han säger att det är fantastiskt att ha kommit så långt i tävlingen.

- Det är hur underbart som helst att vara topp fyra, och konstigt. Nu känner jag att topp fyra kan jag vara nöjd med om jag åker ut, men nu ska jag bara fortsätta leverera så bra jag kan. Finalen är inom räckhåll.

Efter åtta fredagsfinaler kan man konstatera att den enda Idolen som inte hängt löst är rockaren för landsbygden.

– Nikki Amini har sagt att alla som vunnit alltid har suttit säkert, säger Gottfrid.

Hur det går kommande veckor återstår att se.