Idol-Gotte hoppas på ny succé – de fyra främsta får åka på turné: "Dit siktar jag"

Gottfrid Krantz succé i tv 4:s Idol håller i sig. Bara han och Tusse Chiza har suttit säkert i omröstningen efter varje final och nu är det fem deltagare kvar.

Sitter Gotte säkert även efter fredagens final är han en av de fyra artisterna som, direkt efter den stora finalen, får åka på en avskedsturné till olika köpcentrum runt om i Sverige.

– Dit siktar jag inför fredagens final. Då kanske Idol-artisterna även uppträder på Birsta och det vore kul att få uppleva.

På fredagens final är det fotbollstema som gäller. Både herr- och damlandslaget har valt ut ett antal låtar de gillar och som Idol-artisterna ska framföra.

– Jag valde Hellacopters och deras låt I am in the band. Det är en smårockig låt med en blandning av Rolling Stones och Creedence, säger Gottfrid Krantz och fortsätter.

– Det är en intensiv låt med mycket sång och som var mycket känd för för drygt tio år sedan.

Det blir en helt annan image på Gottfrid Krantz i fredagens final. Den glittriga kavajen hängs in i garderoben och ersätta av en lite ruffig utstyrsel för att passa till den nya musiken.

Under veckan har Gottfrid Krantz och de andra artisterna i Idol varit på fotbollsgalan, gått på röda mattan på en biopremiär och ska delta i en matlagningskurs.

– Vi ska även bli intervjuade i Expressen-tv. Det märks att Idol är populärt och vi får ofta positiva kommentarer från fans på stan, säger Gottfrid Krantz.