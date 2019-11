Idol går i kärlekens tecken – Gottfrid hyllar flickvännen med en ballad: "Min trygghet och mitt lugn"

Det är snart dags för kvartsfinal i Idol. Med finns Gottfrid Krantz som seglat vidare vecka för vecka, och är den enda som har suttit säkert vid varje fredagsfinal.

Det är nu dags för kärlekstema. Idolerna ska dels dedikera en låt till fansen men också en låt till en speciell person.

Den speciella personen för Gottfrid är hans flickvän, Denise Hägglund från Timrå.

– Med tanke på hur knasig och spontan som jag är lyckas hon alltid hitta entusiasm i mina upptåg. Och det är guld värt, säger Gottfrid om flickvännen.

Gottfrids spralliga sida har nog ingen gått förbi under Idol-resans gång.

– Hon bidrar med lugn och trygghet när jag är uppe i varv. Hon är en lugn person, och mild, säger Gottfrid om flickvännens stöd.

Låtvålet har han kunnat påverka lite grand den här veckan, säger Gussjösonen. Och till Denise tillägnar han Aerosmith's "I don't wanna miss a thing".

– Den texten passar bokstavligt in på hur vår relation ser ut. Det kommer bli fint, säger han.

Denise Hägglund har varit på plats vid fredagsfinalerna nästan alla gånger. Och kommer självklart vara i publiken på fredag.

– Det är en jättefin låt. Verkligen jättegulligt att han ska sjunga den till mig. Han fick ju välja vem han ville tillägna en låt, och det var prat om att han skulle göra det till sin pappa, berättar Denise.

Paret har varit tillsammans under ett och ett halvt år.

– Det är roligt att det går så bra för honom. Jag saknar ju honom, men det är så roligt att han får uppleva det här och det är kul så länge det går bra, säger Denise.

Tror du att han kommer ta sig till finalen?

– Oj, det är jättesvårt att veta. Jag blir så förvånad när någon åker ut. Så jag har ingen aning, men det är inte långt dit, säger Denise.

Den andra låten som Gottfrid kommer att göra på fredag är dedikerad till fansen. Det är en välkänd och folkkär artist som många har önskat.

– Jag ska göra "I can jive" av Jerry Williams. Jag har lyssnat mycket på honom men upptäckte inte honom genom rocken, utan när han gjorde Vintersaga. "I can jive" stämmer bra in på mig och Jerry Williams har som svensk artist gått den väg som jag vill gå.

Under helgen som gick fick han även spela in en singel för Universal.

– Jag tror att den kommer släppas på fredag. Så håll utkik, säger Gottfrid Krantz.