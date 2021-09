Idol-Annika vidare till fredagsfinalerna: "Nya Adele för tusan"

Under onsdagens program briljerade Annika med hennes version av Aretha Franklins "Natural Woman" och under fredagens bjöd hon på ett bejublat framträdande av "Dancing with the devil" av Demi Lovato.

Annika Wickihalder har varit öppen med hennes svårigheter att hantera nerverna under Idol-resan men under fredagen var alla tecken på nervositet bortblåsta.

Efter framträdandet var det en tagen jury som mötte Annika.

– Nya Adele för tusan, ropade Anders Bagge.

Då jurymedlemmen Alexander Kronlund först inte fann orden tog Kishti Tomita över.

– Det här är så vackert.

När väl Kronlund väl fick mål i mun påtalar han att Demi Lovato faktisk är hans vän och att han ska skicka det här klippet till Lovato för att stressa henne lite.

– Nu stressar du mig, skrattade en glad Annika som alltså sjöng sig hela vägen till Idol 2021.

Dessa gick vidare i Idol:

Pär Lindberg, 27 år, Örebro

Amena Alsameai, 20 år, Vimmerby

Lana Sulhav, 23, Malmö

Fredrik Lundman, 29 år, Piteå

Annika Wickihalder, 20 år, Örnsköldsvik

Philip Ström, 24 år, Åshammar

Daut Ajvaz, 18 år, Trollhättan

Erik Elias Ekström, 28 år, Kungälv (bor nu i Norrköping)

Juryn delade ut totalt 6 wildcards som gick vidare:

Birkir Blær, 21 år, Göteborg (juryns wildcard)

Siri Leijon, 16 år, Stockholm (juryns wildcard)

Jacqline Mossberg Mounkassa, 23 år, Stockholm (Idolraketen) (juryns wildcard)

Sunny Taylor, 20 år, Billeberga (juryns wildcard)

Emma Petersson Håård, 19 år, Malmö (juryns wildcard)