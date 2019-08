Ica-butiken i Hemling firar 10 år – drivs av syskonsämja: "Vi kompletterar varandra"

På parkeringen utanför står flera bilar uppradade och vid kassan har det bildats kö när vi kliver in. Idag har Elisabeth Norberg, en av ägarna till Ica-butiken i Hemling, egentligen semester men har tagit sig till butiken för vårt möte. Vi sluter upp med Maria Johansson, lillasyster till Elisabeth och den andra ägaren av butiken som nyligen firade 10-års jubileum.

– Vi hade firande på Hemlingdagen. Det var uppskattat och roligt, och det kom mycket folk, berättar Elisabeth som får medhåll av Maria.

– Det är galet att det redan gått tio år!

Hon började jobba i butiken när hon var i 30-årsåldern, på den tiden systrarnas föräldrar ägde den.

– Pappa ville att jag skulle ta över butiken, men jag ville inte göra det själv. Jag fick nästan panik av tanken. Samtidigt fick han en intressent i södra Sverige, och det var då jag kände att jag ville att butiken skulle stanna kvar inom familjen, berättar Maria.

Hon frågade sin storasyster om hon kunde tänka sig att ta över med henne – och fick ett ja till svar.

– Jag tänkte att jag testar väl, och att om vi gör det här tillsammans nu så kanske Maria vill ha hand om butiken själv sedan, säger Elisabeth.

Planen är inte längre densamma – Elisabeth har inga tankar på att sluta. De båda är överens om att det var tur att de tog över, för på det sättet slapp deras pappa sälja – och Ica i Hemling fick vara kvar i byn.

– Hade någon annan köpt butiken hade Ica aldrig fått vara kvar här. Ica hade aldrig satsat på en butik här ute. Pappa kämpade på bra där, säger Maria.

– Det har också varit bra att få vara kvar som Ica-butik. Den största fördelen är att det är lätt att ta in varor som ligger utanför grundsortimentet, och vi är alltid nyfikna på att ta in nya saker. Vi vill att folk ska kunna handla allt här, även om det gäller storhandling inför helgen, flikar Elisabeth in.

Till butiken kommer många som har stuga runt om i byarna – och särskilt under sommaren är det dit hemvändare tar sig för att handla sina matvaror. Och fler kunder kräver också mer arbetstid i butiken. I normala fall handlar det om pass på 11-12 timmar, men under somrarna blir det oftast 14-timmars arbetsdag.

– Vi gör allt ifrån att städa, packa upp och in varor, inventera och fixa med löner. Det är mycket pappersjobb, säger Elisabeth.

Hur är det att jobba med sin syster?

– Jag tycker att det är jättebra. Vi kompletterar varandra, säger Maria och ler.

– Ja, det har gått bra. Sedan så bor vi också bredvid varandra. Barnen är kusiner men har vuxit upp som syskon. Och det klart, vi umgås inte lika mycket längre på fritiden än vad vi gjorde innan. Men det har vi själva valt, säger Elisabeth och fortsätter:

– Tredje syrran bor i Kramfors. Det hade varit roligt att träffa henne oftare också, men hon kommer i alla fall hem och hjälper till om somrarna.

Fakta om Ica i Hemling:

Ägare: Elisabeth Norberg och Maria Johansson

Anställda: En förutom systrarna.

Grundades: Butiken har funnits länge, men systrarnas föräldrar köpte butiken 1985 och sedan tog systrarna själva över 2009.

Verksamhet: Matbutik samt detaljhandel.