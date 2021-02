I Ullånger kan man vara aktiv på fritiden

Trots pandemin finns det flera fritidsaktiviteter som de boende i Ullånger kan ägna sig åt i olika grupper. Tre sådana är vandring, ukulele och boule. Givetvis sker allt med hänsyn till de regler och rekommendationer som gäller.

Det handlar om tre mycket gamla aktiviteter. Vandring är förstås den äldsta. Vandring har ju funnits i alla tider. Boule och olika föregångare började redan i Egypten under antiken och spreds sedan till Grekland, Rom och Frankrike innan boulen kom till Sverige. Ukulelen har sitt ursprung i Portugal, fick stor spridning på Hawaiiöarna under 1800-talet och spred sig vidare till europeisk och amerikansk musik under 1920-talet. (Uppgifterna kommer från svenska Wikipedia).

Hans Jonsson

Näraskribent