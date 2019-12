Husums succé – storseger i derbyt och nytt rekord i insamlingen till cancerforskningen: "En rejäl julgåva"

Vi berättade förra fredagen om Husums initiativ under hemmamatchen mot KB 65 i division 3. Förra säsongen samlade klubben in pengar till bröstcancerforskningen i samband med en match mot just KB – och i år valde klubben att slå ett slag för forskningen kring prostatacancer.

Målet var att bräcka noteringen, drygt 9 300 kronor, från den senaste insamlingen.

Hur det gick?

Hur bra som helst.

När alla intäkter från matchen var räknade kunde klubben stoltsera med drygt 24 000 insamlade kronor – och då fanns det dessutom företag som troligen skulle lyfta in ytterligare en slant efter helgen.

– Jag skulle vilja berömma alla i föreningen som hjälpte till och engagerade sig för denna match, säger Husums tränare Emil Lundkvist, vars lag kunde räkna in en bra slant redan innan nedsläpp tack vare egna insatser och pengar från sponsorer.

– Det var ytterligare ett företag som ställde upp kvällen innan matchen också.

Med hur mycket?

– Det berodde på hur det gick för Peter Lundkvist och hur mycket han gjorde i matchen. Jag har räknat noga.

Lundkvist stod för två av målen och Husum vann matchen med hela 10–7. Precis som siffrorna antyder var det en underhållande tillställning som svängde både fram och tillbaka innan Husum la in en extra växel och vann sista perioden med 5–2.

– Första två perioderna var sådär från vår sida, men sedan i tredje så spottade vi upp oss ganska rejält och spelade som vi kan och ska spela. Det är ett fantastiskt bra hockeygäng man har att göra med, säger Emil Lundkvist, som hade mycket att glädjas över.

– Kul för oss att komma tillbaka på vinnarspåret igen efter några tunga matcher – och det känns väldigt bra att få ge Mustaschkampen en rejäl julgåva.

MATCHFAKTA

Husum Hockey–KB 65 10–7 (2–2, 3–3, 5–2)

H: Johan Åström 3, Peter Lundkvist 2, Peter Olsson 2, Johan Öberg, Patrik Johnzon, Anton Meijer Järvinen. K: Victor Perbo, Emil Westman, Rasmus Andersson 2, Oskar Westman, Edvin Lindmark, Christoffer Domeij.

Domare: Jonas Hägglund, Örnsköldsvik.

Publik: 160.