Hundratals Kramforsbor fortfarande utan ström – fyra helikoptrar har satts in: "Ovärderliga"

Vid tiotiden på söndagsförmiddagen uppgav Eon att totalt 358 kunder i Västernorrland var utan ström. I Örnsköldsvik var 9 kunder utan ström, i Sollefteå 39 stycken, i Sundsvall två och i Kramfors var 302 kunder utan ström.

Vad beror den stora ökningen av strömavbrott i Kramfors sedan igår på?

– Avbrottet som tillkommit idag på 302 kunder i Kramfors beror på ett nedfallet träd. Prognos för den felavhjälpningen är satt till 16.00, säger Eons regionchef Lena Berglund.

Hur länge kommer strömavbrotten pågå i Ångermanland framöver?

– Det kommer vara så här några veckor framöver. Strömavbrotten beror på alla träd som ligger på ledningarna. Träden rör sig och då blir det avbrott. Men vi har sedan tidigare otroligt mycket folk ute som arbetar med att lösa situationen. De som får ett avbrott får hjälp ganska snabbt.

Under lördagen hade Eon fyra helikoptrar som bistod i arbetet med att få bort träden från ledningarna. Under söndagen vid lunchtid hade helikoptrarna inte kommit upp på grund av dåligt flygväder. Men de står beredda om vädret skulle ändras.

– Piloterna står och hoppar och är redo. Men det var inte toppenväder idag för att flyga, säger Lena Berglund.

Helikoptrarnas uppgifter är att flyga ovanför el-ledningarna och inspektera och göra noteringar var det ligger träd. En helikopter har en gripklo som kan åka ner och lyfta upp träd. En annan har en såg som kan såga ner träd.

– Helikoptrarna är ovärderliga. Piloterna har berättat att de ibland bevittnar ett plockepinn av träd över el-ledningarna. På vissa ställen är det så oerhört mycket träd som har fallit.

Lena Berglund vill varna djurägare i de berörda trakterna att de bör vara uppmärksam på att helikoptrarna kan flyga lågt.

Har du uppgifter på hur många som har tackat ja till Eons erbjudande om att bo på hotell?

– Nej, tyvärr har jag inte det. Däremot kommer våran fakturaavdelning kunna berätta det, men inte förrän om en vecka eller två då de har skickat in sina kvitton.

– Vi vet inte om det är 0 eller 30 kunder som har nyttjat det. Men erbjudandet kvarstår och ser man på sin avbrottinformation att prognosen säger att avbrottet inte är löst förrän dagen efter – då har man all rätt att ta in på hotell och skicka in det kvittot, säger Eons regionchef Lena Berglund.