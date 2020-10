Hundar och praliner – Ö-viksparet tar hobbyn till en ny nivå: "Blev helt fast"

I Skule, ett längre stenkast från E4:an, ligger ett litet rött hus inbäddat i dimma och varma höstfärger. I hundgården, på baksidan av huset, står tre nyfikna hundar av rasen Siberian husky och viftar glatt på svansen.

– Om någon vecka kommer det ytterligare en hund, säger Jonna Andreff.

För knappt fyra veckor sedan flyttade Jonna Andreeff och Filip Westerberg – och parets fyra hundar, Kiara, Jackson Viska och Mika, in i huset i Skule. Till jul har det gått tre år sedan paret, som kommer från Gotland ursprungligen, flyttade till Örnsköldsvik.

– Innan vi flyttade bodde vi i Kalmar i sex-sju år men vi trivdes inte riktigt och ville flytta någonstans norr om Stockholm. Eftersom vi känner många vänner i trakterna här uppe föll det sig ganska naturligt att det blev Ö-vik, säger Jonna.

Till vardags arbetar Filip som kock på The Chef och Jonna driver skönhetssalongen Beauty for you Ö-vik – något de trivs väldigt bra med.

Sedan tio år tillbaka har de schäferblandningen Kiara men för ett och ett halvt år sedan skaffade de deras första Siberian Husky.

– Jag fastnade för rasen och ville ha en arbetshund som gillar att vara ute i skogen, säger Jonna.

Efter ett år flyttade det ytterligare in två hundar till familjen.

– Jag har alltid haft hund och älskat hundar. På ett år skaffade vi två hundar till och nu väntar vi på en fjärde, skrattar hon.

Hundintresset tog inte slut där, utan Jonna kände att hon ville ta ytterligare ett steg och sökte en utbildning.

– Jag kände att jag ville lära mig mer för att kunna ge hundarna vad de behöver och vad de förtjänar, det är ändå individer, de har känslor, vill mycket och behöver mycket.

I somras började hon utbilda sig till professionell hundtränare på skolan Hundsteget i Sulviken utanför Åre.

– Utbildningen är 1,5 år, så det är en bit kvar men min plan är att kunna arbeta som hundtränare. Jag kommer inte lägga ner mitt skönhetsföretag utan jag kommer att kombinera det med hundarna.

Sambon Filip har jobbat som kock på flera av stans restauranger och även varit kökschef.

– Jag har alltid haft det fullt upp och inte haft någon tid för en hobby. Jag trivs jättebra som kock men jag kände att jag för en gångs skull faktiskt har tid att göra någonting jag vill.

Att det föll sig på praliner är Jonnas förtjänst berättar Filip.

– Hon frågade om jag inte skulle göra praliner eftersom hon har lite släktingar som gör det och det kändes som en riktigt kul grej.

Filip bokade en kurs på en utbildning i Nora utanför Örebro.

– Jag blev helt fast. Det påminner mycket om kockyrket, skapandet finns där, du får sätta smakerna och jag gillar det konstnärliga i det.

– Samtidigt som det är en skön kontrast till kockyrket där det är fullt ös och här måste man till finlira och handmåla pralinerna.

Nu läggs alla lediga stunder på pralintillverkning. Smaker tycker Filip ska gå efter säsong och det är viktigt att utsidan ska spegla insidan.

Efter utbildningen har Filip startat företaget Skule choklad och han har smått börjat starta upp försäljningen.

– Jag tänkte att det borde gå och göra ett företag av det och tillverka och sälja. Det känns som intresset är stort.

Nu planerar de för att utveckla verksamheterna.

– Vi har planer på att en friggebod på tomten, bygge ett pralinkök och utöka successivt, säger Filip.