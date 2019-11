Hotade kvinna med kniv – tog nycklarna och låste in sig i lägenhet

Det var under torsdagseftermiddagen som polis kallades till en adress i Härnösand med anledning av att en man ringt in och uppgett att han varit hotad. I samband med att polispatrullen kommer till platsen har mannen tagit sig in i en lägenhet han inte är boende i. Mannen och kvinnan är kända för varandra sedan tidigare.

– Han ska ha tagit nycklarna ur målsägarens hand och sedan gått in i lägenheten, säger Anna Kudrocova, förundersökningsledare vid polisen.

– Efter ett tag öppnar han dörren och då går målsägaren in. Då drar han fram en kniv och pekar mot henne och hon upplever det som ett hot, säger Anna Kudrocova.

Mannen, som är i 20-årsåldern, greps av polis och sitter nu anhållen misstänkt för brott, bland annat olaga hot och brott mot knivlagen.

– Det är ett olaga hot i och med att den misstänkte har riktat en kniv mot målsäganden, säger Kudrocova.