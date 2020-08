Höstens högskoleprov ställs in – men giltigheten förlängs

Regeringen beslutade under torsdagen att förlänga giltigheten för resultaten på högskoleprovet.

Tidigare har det gällt i fem år – nu kommer det förlängas till åtta.

– Det kommer att ge fler möjlighet att konkurrera om en högskoleplats, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning till TT.

Universitets- och högskolerådet gav under torsdagen besked om att högskoleproven under hösten bör ställas in. På grund av en ökad risk för smittspridningen avråder de att testerna genomför.

Provet skulle egentligen hållas den 18 oktober.