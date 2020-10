Hostak, Bartosak och Kaberle – här är bästa tjecksexan i Modo genom tiderna: "En pest att möta"

Martin Kaut blir Modos nästa nyförvärv, vilket Allehanda.se avslöjade tidigare under veckan. Men han har en del att bevisa för att ta plats på listan över de bästa tjeckerna i Modos historia.

Här är Pelle Hägglund och Micke Nordstrands tjeckiska lineup.

Målvakt:

Patrik Bartosak, 2019

Bartosak är given att ta plats mellan stolparna när Modos bästa tjecker sätts samman till en enhet med fem utespelare och en målvakt. Patrik Bartosak dundrade in som en frisk fläkt i Modo Hockey i slutet av förra säsongen när Modo var på jakt efter en toppmålvakt till slutspurten. 27-åringen från Korpivnice i östra Tjeckien klev in i Modo Hockey och spelade stort, vilket inte minst räddningsprocenten på 93,6 visar. Fantomräddningen mot Björklöven i den hockeyallsvenska finalserien pratas det till exempel fortfarande om.

Hade med stor sannolikhet varit Modos förstekeeper om lagets SHL-planer inte avbrutits förra säsongen. Att Patrik Bartosak på kort tid blev en kultspelare i Modo handlar inte bara om att han är en fantastisk målvakt, utan också om hans personlighet och förmåga att knyta band med supportrarna, vilket kollegan Jon Häggqvist varit inne på i en tidigare krönika. Gjorde bara nio matcher med Modo, men satte ett enormt avtryck.

Backar:

Frantisek Kaberle, 1995-1999, 2004-2005

Kaberle var under åren i Modo en elegant, spelskicklig och seriös back. Tack vare sitt fina spelsinne blev han dessutom väldigt sällan utvisad. Han var ingen fysisk back men spelade otroligt smart.

Frantisek Kaberles meritlista talar egentligen för sig själv. Fem VM-guld, en Stanley Cup-ring med Carolina Hurricanes och en genomgående stark karriär både i ligaspel och internationellt. Var Modo trogen i fyra säsonger innan han fick sitt första NHL-kontrakt – återvände under lockouten 04/05. En elegant spelare.

"Otroligt passningsskicklig, förstapasset satt alltid på bladet. Oöm spelare som alltid klarade tacklingar." (Pierre Hedin)

Miloslav Horava, d.ä, 1991-1994

En av de mer rutinerade, och var nog egentligen för bra för den dåvarande elitserien. Efter en mindre lyckad sejour i NHL och New York Rangers valde den spelskickliga tjecken att krita på för Modo och han blev kvar under tre säsonger. Det kan Modosupportrarna vara glada för. Återvände som tränare, då gick det dessvärre inte lika bra.

"Ruskigt duktig hockeyspelare, hårdrockare med skön humor. Otroligt puckskicklig." (Lars Jansson)

David Vyborny, 1997-1998

Säsongen 1997-1998 producerade David Vyborny 37 poäng på 45 matcher för Modo och vann med noteringen den interna poängligan sju poäng före Magnus Wernblom. Vyborny spelade bara en säsong i klubben, men blev ihågkommen som en succé. Tjecken var en snabb och teknisk spelare som Bengt Hedin värvade i hård konkurrens med andra klubbar. Värvningen ansågs då som ett styrkebesked från Modos organisation med Hedin i spetsen.

Efter tiden i Modo återvände Vyborny till Tjeckien, för att sedermera bli NHL-spelare i Columbus under sju säsonger. I NHL spelade Vyborny hela 543 matcher och noterade 317 poäng.

Zdenek Blatny, 2007

Gjorde ett kort gästspel guldvåren 2007. Var redan när han kom snabb att tala om för sina lagkamrater att han aldrig förlorat en finalserie (då fyra stycken) inför Modos slutspel. Och visst lyssnade spelarna på honom.

Blatny jobbade stenhårt, gjorde viktiga mål, var en pest för motståndarna och helt fenomenal i spel i numerärt underläge. Var en viktigt del av laget, med jobbade i det dolda när Modo blev svensk mästare 2007. Lyckades ofta få motståndarna ur balans, vilket bland andra Sanny Lindström i Timrå fick erfara under den historiska kvartsfinalserien lagen emellan.

"En väldigt bra kille, duktig defensivt, lagspelare med vinnarskalle". (Pierre Hedin)

Martin Hostak, 1992-1996

I NHL och Philadelphia Flyers blev den tjeckiske forwarden inte långvarig. Desto bättre karriär hade han i Sverige på 1990-talet. Blev snabbt en publikfavorit i Örnsköldsvik efter fyra säsonger med Modo i mitten på 90-talet. Totalt blev det 126 poäng i klubben under fyra säsonger. Hostak hade etablerat sig i Modo när SSK värvade honom 1996 – och i Södertälje gjorde han 54 poäng på 57 matcher under två säsonger.

Hostak gjorde ytterligare tre SHL-säsonger med Luleå innan skridskorna hamnade på hyllan.

"Otroligt smart spelare, läste isen väldigt bra, trevlig, fanstatiskt spelsinne". (Lars Jansson)

Modos tjecker genom tiderna:

Miloslav Horava, d.ä, 1991-1994

Martin Hostak, 1992-1996

Jiri Vykoukal, 1994/1995

Frantisek Kaberle, 1995-1999, 2004-2005

Jan Alinc, 1998/1999

Miroslav Hlinka, 2001-2003 (Både tjeckiskt och slovakiskt medborgarskap)

Vladimir Sicak, 2005/2006

Zdenek Blatny, 2007

Miloslav Horava, d.y 2005-2007

Josef Hrabal, 2009

Roman Malek, 2009/2010

Tomas Mojzis, 2009/2010

Petr Kalus, 2012

Radek Smolenak, 2014/2015

Patrik Bartosak, 2020