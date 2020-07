Hörnkvist först ut på toppen: "Skön balans genom hela kvällen"

När restaurangägaren Ante Westermark ringde upp Robin Hörnkvist och frågade om han ville köra en liten show uppe på nyöppnade The Chef on the top uppe på Varvsberget blev han väldigt glad.

– Det har varit tvärdött sen i mars så jag blev väldigt förvånad när han ringde upp mig, säger Robin Hörnkvist, ägare av event- och produktionsbyrån Scenklart.

Sedan pandemin slog till har Robin förlorat väldigt många uppdrag och event.

– Man är inte så van att få spelförfrågningar i dessa tider så jag blev väldigt glad.

Tanken är att restaurangbesökarna ska bjudas på en minishow samtidigt som de njuter av god mat och utsikten från Varvsberget.

Innehavaren av restaurangen, Ante Westermark, har i tidigare intervju med Allehanda berättat att de ska ha olika teman och trubadurer. Robin får äran att köra premiären på restaurangen.

– Det ska vara en skön balans genom hela kvällen där det varvas snack med musik. Det ska kännas enkelt och kravlöst, säger Robin.

Robin beskriver att han spelar alltifrån lugna och stillsamma låtar till lite mer fartfylld rockenroll. Han blandar även in prat där han berättar olika historier som han varit med om eller kuriosa kring låtarna.

– Jag har gjort det här med spelningar av Creedancelåtar i ett hörn på en pizzeria. Nu tycker jag att musiken ska ha en viktig betydelse och att jag inte bara ska vara en partytrubadur.

Han förklarar:

– Det här blir en enmansshow på piano som jag hoppas att publiken kommer att uppskatta.

Han tycker att det saknas en viss typ av musikevenemang i stan och tror att The Chef on the top kan vara ett bra komplement.

– Jag tycker att det saknas lite av det gemytliga i Ö-vik. Antingen är det stora evenemang eller så är det bara musiken i fokus. Jag tycker att det saknas ett ställe dit man kan komma och käka en bit mat och musiken finns där men kanske har en annan betydelse.

Robin Hörnkvist spelar på The Chef on the top fredag den 10 juli mellan 18-22.