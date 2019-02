Slutsåld rockfest intar Bruksgården: "Är det en taggad publik vill man självklart leverera"

På lördag klockan sex slår portarna upp till Örnsköldsviks Rockfest för första gången. Eventet går av stapeln på Bruksgården och är slutsålt sedan tre veckor tillbaka.

Med 800 biljetter sålda och flera stora band som ska spela innebär det en hel del praktiska förberedelser för arrangören Karlsson och Norberg. Allt från planering av hotell till banden och fix med ljud och ljus står på agendan.

– Vi jobbar på så att allting ska flyta på så bra som möjligt för alla inblandade och framförallt för besökarna, säger arrangören Per Karlsson.

Han säger att det inte bli några problem med 800 personer i publiken på Bruksgården.

– Lokalen är byggd för den kapaciteten men det är ändå en utmaning att ta in mycket folk. Vi har vanan av mycket folk men man måste vara väldigt noga, allt ska fungera när dörrarna öppnas och det är skarpt läge.

Det kommer att finnas två scener mitt emot varandra och de åtta banden kommer att alternera scenerna för ett så smidigt spelschema som möjligt. När ett band går av den ena scenen kommer det andra bandet att börja spela en kort stund senare på den andra scenen.

– Det blir 100 procent livemusik uppe och så kommer vi att ha Blueskällaren som avlastning om man bara vill sitta och surra och dricka en bärs till exempel.

Under kvällen kommer publiken att få lyssna på bland annat banden Dead by April, Lillsyster, Smash into pieces och Corroded. Det första bandet kliver på scenen halv sju och det sista bandet spelar vid midnatt.

– Vi hoppas att allting ska rulla på och gå smidigt och hoppas att folk ska få en härlig kväll.

Bandet Veritas är den enda bandet med lokal anknytning och sångaren Rasmus Harnesk-Wiklund ser fram emot spelningen.

– Det känns fantastiskt roligt att få spela, vi har jobbat med en skiva som ska släppas till sommaren ett tag så det var ett tag sedan vi spelade live, säger Rasmus.

Att rockfesten är slutsåld känns extra roligt säger han.

– Jag tror att det kommer innebära att alla band är i sitt esse och är det en taggad publik vill man självklart leverera.

Per Karlsson är övertygad om att det inte är sista gången Örnsköldsviks Rockfest går av stapeln.

– Planen är att det ska bli återkommande, en till två gånger om året men i dagsläget finns inget exakt datum.

Spelschema Örnsköldsviks Rockfest

18:30-19:00 GUNSTRUCK [scen 2]

19:15-19:45 MOONSHINE AVENUE [scen 2]

19:50-20:35 CORRODED [scen 1]

20:40-21:10 VERITAS [scen 2]

21:15-22:00 SMASH INTO PIECES [scen 1]

22:40-23:30 LILLASYSTER [scen 1]

00:00-00:50 DEAD BY APRIL [scen 1]