Örnsköldsviks Rockfest så het att Brux fick utrymmas: "Bra mycket bättre än mainstream-popen på radio"

Det tog inte lång tid innan biljetterna till årets stora rockfest var slutsåld. Konceptet med närmare sju timmar musik så gott som nonstop fördelat på åtta riviga band var helt klart något som gick hem hos Örnsköldsviksborna.

Stämningen? Den var på topp från start.

Redan 18:30 var hundratals besökare på plats och tog emot Ångebandet Gunstruck som klev upp på scen och satte ribban högt från start.

Därefter var det dags för Moonshine Avenue, Corroded och Veritas som inte heller gjorde publiken besviken.

Arrangörerna från Karlsson & Norberg var nöjd över hur kvällen startade.

– Folk var på tårna direkt. Det var en riktig kanonstart. Intresset är större än vad vi har biljetter, det är riktigt roligt. Hade vi haft mer biljetter hade vi sålt dom, säger Thomas Norberg.

– Det är bra bredd på banden. Det är tre band som är lokala från länet, Scarlet kommer från Stockholm och sedan har vi fyra som hör till rockeliten nationellt. Det känns väldigt bra att kunna erbjuda både nya band och någons favoritband.

Under kvällens senare timmar utlovades grym stämning när det tunga artilleriet i form av Smash into pieces, Scarlet, Lillasyster och slutligen Dead by april skulle inta Brux två scener.

Strax efter 22-tiden när Scarlet klev upp på scen blev stämningen dock så het att brandlarmet gick inne på Brux och alla i publiken fick utrymma lokalen.

Kort därefter kunde det, enligt uppfigter, konstateras att det helt enkelt blev för varmt av alla headbangande gäster och rockfesten kunde återigen rivas igång.

Magnus Tjällman och Anna-Maria Sjödin från Fors, Andrea Dittrich och Daniel Sjödin från Trehörningsjö tillsammans med Stefan Sjödin från Happsta var bara en liten del av alla som njöt av den tunga musiken som slog i bröstet under lördagskvällen.

– Det här är bra mycket bättre än mainstream-popen på radio, säger Magnus Tjällman.

De berättar att de för flera år sedan var på en liknande rockfest och såg några av sina favoritband.

– Dead by april och Smash into pieces var ganska ny då. Det var jättebra. Jag ser fram mot ett riktigt bra liveframträdande med proffsiga musiker, säger Magnus Tjällman.

– Det här blir en favorit i repris, säger Stefan Sjödin.