Hon tar över skidskyttet – Annelie ny ordförande i förbundet: "Sporten ligger mig varmt om hjärtat"

Annelie Jonasson är till vardags verksam som ungdomstränare i I 21 IF i vilken förening även maken Patrik och barnen Etna, 12 år och Indra 10 år finns med. Patrik är också ungdomstränare och därutöver är han delaktig i underhållet av anläggningen, medan båda flickorna tävlar för klubben.

– Sedan har vi Birk som är fem år gammal. Han är alltid med oss på träningar och tävlingar, men än så länge bara som maskot, skrattar Annelie.

Det var i våras som Annelie Jonasson valdes till ny ordförande i Region Västernorrlands skidskytteförbund. Hon fick en förfrågan ett par veckor innan årsmötet och det var väl egentligen aldrig något större tvivel.

– Det kändes smickrande att bli tillfrågad och samtidigt ett kvitto på att jag bidragit med något positivt till skidskyttet här i Sollefteå.

Annelie, med rötterna i Junsele, har ett eget förflutet både som längdskidåkare och skidskytt.

– Som ung tävlade jag för Junsele IF i längdåkning och så småningom sökte jag in på längdgymnasiet i Sollefteå. Där kom jag aldrig in, men däremot på skidskyttegymnasiet och då blev det naturligt att jag tävlade för I 21 IF.

– Men skidskyttet blev aldrig min grej som aktiv, utan jag slutade efter gymnasiet. Fast genom att barnen är jag nu tillbaka igen och det är jag riktigt glad för.

Skidskyttesporten har en positiv utveckling i Västernorrland. I 21 IF i Sollefteå är väl den klubb som blomstrat allra mest, men det pekar uppåt även för klubbar som Anundsjö, Övik och Sundsvall Biathlon.

– Nu har jag bäst koll på I 21 IF i Sollefteå och där har vi en märkbar ökning på ungdomssidan. Vi har bland annat ungdomar som kommer till oss från Härnösand. Men jag vet också att andra klubbar har positiv utveckling av antalet aktiva.

– I vintras i samband med skidskyttets riksfinal för ungdomar 12-13 och 14-15 var det faktiskt vår region som hade ökat allra mest sett till antalet deltagare.

Vad tror du ökningen hänger ihop med?

– Dels tror jag att våra stora internationella framgångar påverkar precis som det gör i många andra sporter. Men jag tror också att vi har blivit bättre på att profilera oss, vi syns mera nu än vad vi gjorde tidigare.

Annelie lyfter också fram det fina samarbete som förekommer skidskytteklubbarna emellan i länet och hon hoppas och tror att det fortsätter utvecklas framöver.

– Vi hjälps åt och stöttar varandra vid tävlingar. Att man samarbetar på det sättet gör också att möjligheterna ökar för att ta på sig större tävlingsuppdrag.

Det är ingen tvekan om att Annelie har ambitioner att vilja vara med och utveckla sporten ytterligare i länet. Ännu har det väl inte hänt så mycket genom att hon är förhållandevis ny som ordförande, och dessutom har vi fortfarande pandemin över oss, men en idé sjösätts redan i höst.

– Under vintersäsongen har vi en cup i Västernorrland med tre deltävlingar som arrangeras på tre olika platser. Nu vill jag införa en likadan cup i springskytte under sensommaren och hösten.

– Vi kan inte köra fullt ut med tre tävlingar i höst på grund av pandemin, utan vi provar med en tävling. Men på sikt är tanken att det ska bli tre cuptävlingar i springskytte innan vintersäsongen börjar.

På hemmaplan i Sollefteå väntar några tävlingar i vinter. Den största i mars när Sverigecup-finalen ska avgöras. Samtidigt står I 21 IF som arrangörer för en ungdomslandskamp mellan Sverige och Finland för ungdomar 14-15 och 16-17 år. Därutöver har man även en deltävling i Västernorrland Cup.

Fakta

Namn: Annelie Jonasson

Ålder: 36 år

Bor: I villa på Toppgränd i Sollefteå

Familj: Maken Patrik, barnen Etna, Indra och Birk

Kör: Kia

Ser helst på TV: Sport i allmänhet och skidsport i synnerhet

Äter helst: Plankstek

Dricker: Vatten

Fritidsintressen: Sport i alla dess former och att vara i naturen