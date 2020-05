Hon tar över Härnösandsklubben efter avancemanget – återvänder till moderklubben: "Otroligt roligt och ärofyllt"

Efter en säsong där laget bara förlorade en match tog Härnösands SK klivet upp i handbollens division ett inför den kommande säsongen.

Under måndagen presenterades även klubbens nya tränare inför årets säsong.

Snart 25-åriga Fanny Libell återvänder hem till Härnösand efter att ha varit på vift för studier och spel i Umeå under några år. Hon tar därmed över huvudansvaret för laget – något hon ser som inspirerande.

– Det är otroligt roligt och ärofyllt. Det är ändå min moderklubb och med tanke på min ålder känns det otroligt roligt att klubben tror på mig, säger Libell.

Hur känns det att få komma tillbaka hem och ta det här ansvaret?

– Det känns jättekul. Det är en av orsakerna till att jag kommer hem. Det känns ännu bättre med tanke på att det är här jag kommer från och det är här jag är fostrad och blivit den handbollsperson man blivit.

Förra årets tränarduo, Ulf “Poffen” Sandin och Peter “Lunken” Lundqvist, kommer fortsatt finnas med på ett hörn kring laget. Till sin hjälp får Libell även Jonas Wessling som del i tränarstaben.

– Det kommer betyda otroligt mycket. "Poffen" har jag haft egentligen sedan jag började komma upp i seniorhandbollen. Det är han som har gjort mig till den handbollsspelare jag är idag och verkligen fått mig att inse mina kunskaper. För mig är det otroligt viktigt att ha med dem bakom mig tillsammans med Jonas Wessling.

Nu vill Fanny Libell komma in och sätta sin prägel på HHK inför säsongen. Mer fokus ska läggas på spelarnas individuella styrkor.

– Jag vill ju fortsätta att bygga på det som gjorts under många år och fortsätta utveckla det. Samtidigt vill jag försöka få in mycket individanpassat och att vi spelar utifrån individernas styrkor och utnyttjar det på rätt sätt och försöka hitta en personlig touch hos varje individ. Jag riktar in mig mycket på varje individ och försöker utveckla deras styrkor till att bli ännu bättre. Från det ska vi försöka bygga något bra, menar hon.

Arbetet inför vinterns säsong är redan i full gång – om än påverkat av coronaviruset.

– Just nu gäller det att anpassa träningen vi kan bedriva utifrån situationen som är och att vi bli så starka, snabba och uthålliga som möjligt. Jag hade önskat att vi hade kunnat komma in i hall, men det är dumt att riskera något. Vi får tillvara på tiden och göra det bästa av situationen och hålla tummarna att vi kan komma igång till hösten.

Vad kommer bli viktigt nästa säsong?

– Tålamod kommer absolut vara en av grejerna som blir viktigt. Det är en tuff serie och steget är otroligt stort från division två norra. Vi måste kunna ha tålamodet och inte haka upp oss på att det kommer bli tufft med hårda matcher. Utan att vi är villiga och kämpar vidare samt ger 100 procent hela vägen, avslutar Härnösands HK:s nya tränare Fanny Libell.