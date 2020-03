Hon har alltid älskat att fota – Elin Olsson driver studio i Nyland: "De minsta kan man leka titt ut med"

På gården framför huset finns en skylt som bekräftar att jag hamnat rätt. Elin Olsson tar emot i dörren och visar vägen till sin studio. Hon bor hos sina föräldrar och det är i deras hus som hon har tillhållet för sin fotoverksamhet.

– I framtiden är planen att ha ett annat ställe, men det funkar bra just nu. Jag har för mig att det var dem som erbjöd mig att ha studion här, berättar hon.

Hennes fotointresse fick en tidig start. Hennes mamma fotade hon och hennes bror mycket när de var små och sin första kompaktkamera fick hon när hon var tio år.

Några år senare hade hon sparat ihop till en större och bättre kamera.

– När jag gick på högstadiet visste jag att det var fota jag ville göra, säger hon.

Hon sökte till programmet estet media på Ådalsskolan och kom in. Sista året startade hon ett eget UF-företag med inriktning foto. Det var då hon fick känslan av hur det är att driva ett eget företag – något hon sedan bestämde sig för att fortsätta med.

– Sedan började jag förbereda mig för att starta en enskild firma. Det har jag vetat att jag vill göra sedan jag gick på högstadiet. Det som lockat är att få styra och ställa själv, berättar hon.

År 2017 startade hon sitt företag som fått namnet "Fotograf Elin Olsson". Hennes inriktning är barn och familj.

– Jag tycker det är roligt att fånga känslan på bild och göra något kreativt av det. Det är kul att ha minnen kvar själv och att kunna se tillbaka på dem i framtiden, men också att kunna visa dem för barn och barnbarn, säger hon.

Inriktningen gör att flera av hennes fotoobjekt är barn - något som hon ser som utmanande och roligt.

– De minsta kan man leka titt ut med medans de i åldern två-tre år mest vill springa runt. Det kan vara svårt när jag ska fota många barn samtidigt. Som mest har jag fotat sex barn och en hund på samma bild, säger Elin.

Bröllop, gravid och familj – bland annat. Det har blivit flera olika typer av fotograferingar under de tre år som hon varit verksam. En fotografering som är populär bland kunderna är "Smash the cake".

Halva fotograferingen är en ett-års-fotografering. Efter halva tiden plockas en tårta fram och barnet får göra vad det vill med den.

Hur brukar barnen reagera när de plötsligt får en tårta framför sig?

– Det är väldigt varierande. En del har bara suttit och kladdat, vissa kladdar och börjar sedan grina. Och vissa blir hur glada som helst över att få en egen tårta, säger Elin och skrattar.

Ett av hennes stora intressen är personlig utveckling – något som genomsyrar både hennes privatliv och arbetsliv. Intresset försöker hon underhålla genom att gå på kurser.

Hittills har hon gått två kurser i nyföddfotografering, en i företagsutveckling med inriktning foto och härnäst ska hon gå en i barn och familjefotografering.

– Jag vill utvecklas och lära mig mer av andra. Man är aldrig fullärd, säger Elin Olsson.

Det här är Elin Olsson:

Ålder: Snart 23 år.

Bor: Nyland utanför Kramfors.

Familj: Mamma Katarina, pappa Mikael och storebror Jonas.

Gör: Driver ett eget företag med fokus på foto.

Intressen: Att umgås med familj och vänner, sjunga och personlig utveckling i form av till exempel föreläsningar.

Favoritdjur: Hund.

Favoriträtt: Spaghetti och köttfärssås.

Favoritdryck: Mammas hemgjorda svartvinbärssaft.

Favoritplats att fota på: En träbro i närheten av hemmet.

Motto: Gillar citatet "Start where you are. Use what you have. Do what you can".

