Holmström: Fotbollens säsongsavslutning blir ett tungt ångesttäcke för flera ångermanländska lag

Fotbollssäsongen är inne på sin sista tredjedel i serierna runtom i landet. Den mest spännande delen av året för alla som följer sporten på nära håll.

Det är nu nerverna på riktigt ska testas, vilda jubel kommer att utbryta och dystra scener med spelare som ligger kvar på planen med tomma blickar tittandes upp mot skyn lär utspela sig. Allt ska avgöras, från vem som tar hem SM-guldet till vilka som kan säkra nytt kontrakt i de lokala gärdsgårdsserierna.

Tar vi en titt på distriktet går det att konstatera att många av lagen kommer gå en oviss höst till mötes, där varje poäng kommer gälla något. På ett positivt sätt för lag som Friska Viljor och Härnösands FF, som slåss för uppflyttning i toppen av sina serier, men på ett betydligt jobbigare sätt för till exempel Domsjö IF, Anundsjö IF, Kramfors-Alliansen och IF Älgarna.

Domsjö, som skulle utmana Själevad om att bli Ö-viks bästa damlag i år har inte alls fått den säsongen de hoppats på. Efter en pigg inledning har allt rasat och på de senaste tolv matcherna har det bara blivit en poäng. I helgen kom nästa bakslag, med en förlust mot tydliga jumbon Selånger.

Om Domsjö ska klara sig kvar krävs det en drastisk förändring på det mentala planet. Spelarmaterialet för det har dem och det är bara tre poäng till säker mark, men något verkar ha låst sig i huvudena på spelarna och det måste det bli ändring på. Varför inte med start i torsdagens livesända Ö-viksderby mot Själevad?

Anundsjö och Kramfors-Alliansen är för tillfället sist och näst sist i herrarnas division 2 Norrland. Om inte minst en av de två åker ur skulle jag bli mäkta förvånad. Bäst chans att klara kontraktet har kanske ändå Kramfors, med en hel Petter Thelin i spetsen, men då kommer de behöva skrälla i åtminstone ett par matcher.

I division 3 går Älgarna med all sannolikhet mot nedflyttning. En serie som i år varit extremt jobbig att komma upp i som nykomling, då fyra lag åker ur direkt och ett femte måste kvala sig kvar. I samma serie ser det ljusare ut för Sollefteå GIF, som har fyra poäng ner till kvalplatsen och bör kunna stanna på säker mark.

Här är mitt tips för vilka av distriktets lag som håller sig kvar och vilka som åker ur. För er som jag tippar ur, motbevisa mig mer än gärna!