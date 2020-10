Hög stämning på Bergsgatan i Ö-vik under Gunnar Wiklund-kvällen

Föreställningen skulle ha sin början klockan sju, men redan en kvart före sex började folk droppa in för att få vara med under Ronnies uppvärmning. Ronnie som är allra mest känd som Elvissångare värmer gärna upp med sånger på engelska. Bara att få lyssna på Ronnies insjungning är värt hela inträdet.

”Green green grass of home” sjöng Ronnie och spexade till det genom att mitt i låten växla över till Jan Malmsjös version ”En sång en gång för länge sedan”. Jag har funderat på vad som gör Ronnie så populär och här fick jag en av förklaringarna. Ronnie är påhittig och man vet aldrig i förväg var man hamnar. Frågan är om han vet det själv.

I god tid var alla på plats och kvällen började med ”Vi ska gå hand i hand” och den ena sången efter den andra höjde temperaturen i IOGT-NTO-lokalen till närmare fyrtio. För inbitna ”Elviskännare” fanns det sådana godbitar som ”Nu vet jag vad kärlek är” (If you love me, let me know), ”Tro på mig” (I can’t help falling in love) och ”Tystnad säger mer än ord” (Love me tender). Efter elva ”Gunnar Wiklund” sånger kom så helt oannonserat ”I can’t stop loving you”. Publiken togs på sängen och Ronnie hade än en gång överraskat både publiken och sig själv.

Tidigt kom Ronnies fråga till publiken vilken ”Gunnar Wiklund”-sång man tycker allra mest om. Valet föll på Per-Martin Hambergs ”Nu tändas åter ljusen i min lilla stad”, som då skulle få bli avslutningen på kvällen. Riktigt så blev det ändå inte, utan Ronnie ville även hylla Henrik Åberg genom att sjunga ”Du är alltid en del utav mig”.

Ronnie hade sjungit färdigt, men publiken ville höra mer, så många kom fram för att försäkra sig om en plats den 13 oktober då det blir lite av varje. Man kan ju undra vad det då kan bli, men Ronnie har i alla fall lovat ”Green green grass of home” och ”En sång en gång för länge sedan”. Den som har biljett behöver inte sväva i ovisshet.

Kjell Larsson

Näraskribent