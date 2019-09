Hockeysupportrar cyklar 125 mil för skadade Tobias Forsberg – nu passerar de Ö-vik: ” Är inte alls tränad för det här”

I våras följde hockeysupportern Andreas Hauge Sjöstrand dramatiken i Champions League. Han bestämde sig för att om Liverpool kunde vända 0 -3 mot Barcelona i finalen så skulle han cykla från hemstaden Oskarshamn till Skellefteå för att se lagens mötas i SHL-premiären.

Och så hände det, Liverpool gjorde det omöjliga och Andreas bestämde sig för att hålla sitt löfte.

– Jag hade inte så mycket val, det blev en anstormning på Twitter och jag måste ju upprätthålla någon viss heder. När sedan Per och Thomas ville hänga på var det inga tveksamheter, säger Andreas Hauge Sjöstrand.

Med sig har han vännerna Jonas Forsberg och Per Sandberg på cykel och Thomas Björklund i följebil. Gruppen anade att cyklingen skulle få rätt mycket uppmärksamhet och därför bestämde de sig för att göra något bra utav den. Under #cyklafortobbe samlar de in pengar till Tobias Forsbergs stiftelse. Hockeyspelaren Tobias Forsberg, bror till Modos nyförvärv Johan Forsberg, skadades allvarligt under en match i slutet av 2018 vilket gjorde honom förlamad från bröstet och nedåt.

– Det har berört hela Hockeysverige och vi hoppas att det här kan vara något som förenar alla hockeyfans. Vi försöker träffa så många som möjligt under resan och besöker så många arenor som vi kan på vägen, säger Per Sandberg.

Resan startade i Oskarshamn torsdagen den 5 september och precis en vecka senare nådde gruppen Örnsköldsvik. Och 86 mil på cykel har tagit ut sin rätt.

– Det har varit fruktansvärt. Jag är inte alls tränad för det här, säger Andreas Hauge Sjöstrand.

Trots att alla timmar på E4:an har slitit på kroppen hyllar killarna det vackra landskapet och särskilt Höga kusten.

– Trots att jag är vansinnigt höjdrädd var det häftigt att cykla över Höga kustenbron, även om man egentligen inte fick cykla där, säger Per Sandberg.

Efter en natt behövlig vila, med nytvättade cyklar gav sig kvartetten iväg mot nästa delmål – Umeå. På lördag eftermiddag ska de vara framme Skellefteå. Där väntar fest, vänner och självklart en efterlängtad SHL-premiär.