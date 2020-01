Hockeypuls podcast #35: Per Kenttä

Frälsaren, Messias, Jesus.

Per Kenttä har kallats mycket under sina månader i Björklöven. Hur har han egentligen lyckats lyfta en klubb som lidit under så många år?

I veckans avsnitt får Haparandasonen, som vid två tillfällen prisats som "Årets ledare" i svensk hockey, förklara arbetssättet, värvningsstrategin och framgångsverktyget som lagt grunden för de senaste årens succéresa.

Kontrollmänniskan Kenttä har över 900 kontakter i telefonboken. Han berättar om processen vid värvningar och vilken SHL-spelare han litar mest på när det kommer till att recensera andra spelare, som Kenttä är intresserad av.

– Han blir sur om jag inte säger honom, men det är han som ringer och snackar skit...

Kenttä avslöjar själv hur många spelare ur dagens Björklöven han kommer förlänga med, han dementerar gigantiska miljonsummor som företagare sägs ha gått in med i klubben, varför han är villig att ändra sin spelfilosofi och tankarna om sin framtid.

– Jag kan jobba i Björklöven 40 år till.

