Hockeypuls podcast #34: Tommy Salo

Han har legat sömnlös. Försökt glömma. Träffat psykolog.

Ett ingripande har förföljt Tommy Salo, men nu är han ute ur tunneln.

I veckans avsnitt berättar en av våra största hockeyprofiler genom alla tider om sin mäktiga karriär. Vi får följa med på en resa som tog honom till klubbar som VIK, New York Islanders, Edmonton, Colorado, Modo och Frölunda.

Salo berättar öppet och ärligt om ökände Mike Milburys metoder och ständiga försök att häckla sina spelare.

– Hans bästa kvalitet var att trycka ned oss.

Det blir en lång pratstund om Salos inre demoner och hur såret från OS 2002 aldrig kommer läka. Med professionell hjälp och antidepressiva mediciner har han tagit sig ur gropen och Salo berättar öppenhjärtigt om vägen tillbaka.

Samtidigt blir han än i dag påmind om missen mot Vitryssland. Varje gång smärtar det.

– Jag såg vad (Viktor) Arvidsson i Nashville sa efter en match, "att göra en Salo". Det är respektlöst.

Självklart ägnas en stor del av intervjun åt åren i Leksands IF då Salo styrde klubben mot SHL för att sedan lämna sin sportchefsroll under omtalade former.

Salo svarar på frågor om eventuella återkomster till LIF eller Västerås IK, hur han såg på uppbrottet med Modo och supportrarnas banderoll, Per Ledins klassiska sågning, hur han fick ta hand om "Foppa" i Colorado och hur många miljoner (!) han vunnit på sina två största travvinster.

