Hockeyexperterna om de sex historiska Modokvalen: "Stället går bananas"

1982/83: "Nubben" räddade kontraktet

Året innan hade Modo spelat semifinal i slutspelet. Det här året såg det desto mörkare ut. Modo fick spela kvalserien för att försöka hålla sig kvar, och det hela avgjordes i sista matchen mot Luleå borta. Då såg Ulf Norberg till att göra två mål när Modo spelade 2–2 mot Luleå, och lyckades hålla sig kvar i det som då hette Elitserien.

"Den där matchen i Luleå glömmer jag aldrig. Men det var en otäck magkänsla hela matchdagen, tanken på att vi kunde ramla ur storserien var hemsk", har Ulf "Nubben" Norberg tidigare berätta i boken Modo Hockey 90 år.

Kommentar Hasse Andersson: "Det här är länge sedan, men inte svårt att komma ihåg. Det var första ödesmatchen för Modo, och man var tvungen att ta poäng i sista omgången. "Nubben2 gjorde båda målen, och "Masen" (målvakten Anders Bergman) storspelade. Han gjorde sitt livs match. Det här var ett riktigt drama, och jag glömmer det aldrig då jag var på plats själv. På den här tiden hette det att "Modo kan aldrig åka ur". Det var också Järnmannen, Pelle Lundqvists sista match. Han slutade efter den sista matchen, tog av sig tröjan och sen fick jag den av honom i bussen på vägen hem."

1984/85: Klarade sig kvar efter Allsvensk final

Ett år senare så ramlade laget faktiskt ur, då Hammarby vunnit kvalserien. Modo fick säsongen 84/85 spela i ettan, och gick via seriespel och allsvenskan tillbaka upp i högsta serien igen. Det hela avgjordes via en Allsvensk final, där Modo vann i tre raka matcher mot Troja, med 7–4 i första matchen, 2–5 på bortaplan och 6–4 hemma.

Kommentar Hasse Andersson: "Då var det play off mot Troja, och man låg under med 2-4 mot Troja i Kempehallen. Tore gick in i omklädningsrummet i andra paus i tredje play off-matchen mot Troja. Efter Tores "utskällning" gick laget ut och vann sista perioden med 4-0 och var klart för elitserien igen. Hardy Nilsson var tränare då, och stod två år med armarna i kors i båset.

1989/90: Superdramatiskt avgörande efter märklig säsong

En riktigt galen säsong för Modo. Efter tio omgångar ledde Modo serien – för att sedan tappa allt och ligga näst sist vid jul. Istället gick de via seriespel till Allsvensk final, där Malmö vann i tre raka och för Modos del stod det sista hoppet istället till kvalserien.

Och det hela avslutades om än lika märkligt som säsongen i stort varit. I matchen mot Rögle låg Modo under med 1–4, men lyckades vända på skeppet, hämta upp till 4–4, vinna med 5–4 i sudden och därmed säkra kontraktet.

Kommentar Hasse Tavér: "Om det var spännande? Skojar du?! Jag var där och bevittnade rysaren. Vill minnas att Björklöven och Vita Hästen också var inblandade i kvalet, och att den ena av de två gjorde för många mål för sitt eget bästa i parallellmatchen. Det ledde till att Rögle kroknade mot Modo i Ängelholm; så att Kent Lantz kunde skjuta Modoiterna till succé. Pust! Magnituden av Modos bragd kan begripas av att jag av pur glädje den aftonen råkade förväxla min tandkräm med en kamrats psoriasiskräm."

2010/11: Åtta sekunder som räddade Modo

Efter en jämn grundserie slutade Modo på sistaplats i tabellen, med bara tre ynka poäng upp till säker mark, sex poäng ifrån slutspel. Och det som var en jämn grundserie blev också ett någorlunda jämnt kval – åtminstone i kampen om den andra platsen till Elitserien.

De två SHL-lagen Modo och SSK slogs om den sista platsen, och möttes i den sista omgången i ett fullsmockat Fjällräven Center. Modo gjorde två mål på åtta (!) sekunder i mittperioden, och säkrade därmed platsen i Elitserien.

Kommentar Micke Nordstrand: "Jag stod invid isen bredvid spelarbåset när Modo höll sig kvar. Stjärnspelarna Ladislav Nagy och Lubos Bartecko var tunga namn som värvades in udner säsongen. Challe Berglund tränade laget tillsammans med Andreas Johansson. Att Modo tvingades kvala var ett stort fiasko. Men när det som mest behövdes klev Robert Rosén med ett mål, och Per-Åge Skröder det andra innan taket på Fjällräven Center lyfte. "Stället går bananas, skrek Niklas Wikegård i tv-sändningen". Modos rutinerade backpjäs Hasse Jonsson var en gigant den här matchen, som blev hans sista i karriären."

2014/15: En tuff säsong – men ett direktkval som stökades av utan problem

Efter tre raka säsonger i slutspel blev det dags för en ny kvalvända. Den här gången hamnade Modo sist i tabellen, och fick spela direktkval mot Vita Hästen.

Linus Ullmark, Marcel Hossa, Emil Pettersson och Adrian Kempe var några av spelarna som stod ut i matchserien, som Modo enkelt kunde vinna i fyra raka, där Ullmark höll nollan i de båda inledande matcherna.

Kommentar Micke Nordstrand: "Det var aldrig nära. Linus Ullmark spikade igen kassen totalt i den inledande två matcherna, och Modo kunde till slut vinna kvalet mot Vita Hästen med 4-0 i matcher. Värvningen av Donald Brashear stod ut mest under säsongen, och han lyckades dessutom också styra in ett mål under kvalet. Marcel Hossa var en artist."

2015/16: Rysaravgörande när Modo åkte ur SHL på övertid

Slutade näst sist i tabellen, och i direktkvalet för att göra upp om SHL-platsen väntade ett riktigt klassikerlag i form av Leksand.

Och det blev en dramatisk serie, där Modo vann de första två matcherna för att sedan förlora två – och sedan vinna den femte med hela 7–1.

Det hela gick till en sjunde avgörande som avgjordes den 1 april. Modo ledde länge med 3–1, men i sista perioden gjorde Leksand både 3–2 och till slut kom även 3–3 med 52 sekunder kvar. Fem minuter in i förlängningen sköt Brock Monpetit Modo ur SHL.

Kommentar Micke Nordstrand: "Det här är matchen hela Örnsköldsvik försöker glömma. Alla trodde att det var klart, förutom Broc Monpetit. Örnsköldsvik var i chock. Det som inte kunde hända, hade hänt. Och det tog flera säsonger innan Modo kunde bygga upp självförtroendet igen. Jag kommer framför allt ihåg hur stark Victor Olofsson var i den här stunden när han otroligt känslosam mötte media efter matchen. Andreas Johansson tränade laget, och även under delar av nästa säsong när han fick sparken en bit in på vårsäsongen."