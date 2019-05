Timrå värvar SHL-meriterad forward: ”Alltid gillat hur Timrå har spelat”

Timrå fortsätter att värva och det ungt. Under torsdagen offentliggjorde man nästa spelare som ansluter. Det handlar om forwarden Albin Lundin som tillhört Almtuna de två senaste säsongerna, men i fjol spenderade större delen på lån hos Djurgården och Skellefteå.

– Det känns väldigt bra att vara här och det ska bli otroligt kul att spela för Timrå. Jag har alltid gillat hur Timrå har spelat när man har stått på andra sidan rinken så det känns extra bra att vara på rätt sida nu, säger han till klubbens hemsida.

23-åringen är en Stockholmskille och hamnade tidigt i Djurgårdens organisation. Där fick han också chansen att slå sig in i klubben A-lag, men lyckades inte riktigt etablera sig. 2015/16 blev det elva matcher och 2016/17 noterades han för 19 SHL-framträdanden.

Se Jennifer Engströms analys om hur Lundin bör användas:

Istället spenderade han majoriteten av de säsongerna på lån hos Almtuna. Inför förra säsongen tog han sedan klivet permanent till Uppsalaklubben. Men under vintern blev det bara fyra matcher hos Almtuna och istället lånades han tillbaka till Djurgården. Det innan han avslutade säsongen på lån hos Skellefteå.

– Albin är en center som har en bra karaktär och alltid gör jobbet åt båda hållen under matcherna. Han har spelat hos både Djurgården och Skellefteå i år och är en spelare jag tror på mycket i år, säger sportchefen Kent Norberg.

Totalt blev det 43 SHL-matcher under den gångna säsongen och Lundin svarade på dessa för tre mål och fyra assist.

Kontraktet med Timrå är skrivet över kommande säsong.

TRUPPEN 2019/20

Målvakter: Victor Brattström (19/20).

Backar: Gustav Nielsen (19/20), Marcus Hardegård (19/20), Albin Carlson (19/20), Leon Lerebäck (NY från Frölunda, 19/20), David Westlund (NY från Östersunds IK, 19/20), Jonathan Carlsson (NY från Mora, 20/21).

Forwards: Christoffer Jansson (c, 19/20), Tim Wahlgren (c, NY från Modo, 19/20), Emil Berglund (c, 20/21), Sebastian Ohlsson (fw, 19/20), Linus Nässén (c, NY lån från Frölunda 19/20), Oliwer Fjellström (fw, NY lån från Frölunda 19/20), Sebastian Hartmann (fw, NY från Mora, 19/20), Jens Lööke (fw, NY från Tucson Roadrunners, 19/20), Albin Lundin (c, NY från Almtuna, 19/20). Tränare: Fredrik Andersson (huvudtränare, 20/21), Ante Karlsson (NY assisterande tränare, 23/24) Peter Hirsch (målvaktstränare).