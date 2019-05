Sundsvallskillen erbjöds try out – slåss för en plats i Timrå IK: "En förening jag drömt om att få spela i"

Från Sundsvall Hockey till Timrå IK via Modo, Frölunda, Tyringe, Huddinge och Troja-Ljungby.

Den resan blir nu verklighet för Sundsvallskillen Johan Lindholm som fått ett try out-kontrakt av Timrå inför den kommande säsongen – men han är inte nöjd innan det blir ett riktigt kontrakt.

– Först och främst ska jag visa att jag vill vara i Timrå, en förening som jag följt under hela mitt liv och drömt om att få spela i, säger han till Hockeypuls.