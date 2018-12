Poängsviten intakt för Modo – sänkte Almtuna i tredje perioden: "Fortsätter att gå i bräschen"

Se också: Säker seger för Modo mot Almtuna – så var matchen

Almtuna inledde matchen allra starkast och trummade på i Modos zon under de tre, fyra första bytena, utan att för den skull kunna ta ledningen. Ett från start något sömndrucket Modo vaknade sedan till och tog undan för undan över spelmässigt – men inte heller hemmalaget kunde få någon utdelning under första perioden.

Det såg lite trubbigt ut överlag och för fjärde matchen i rad hade Modo 0–0 på hemmaplan efter en period.

Almtuna sköt fyra skott på mål under de tre första minuterna. De hade fyra skott på mål även efter 20 minuter, vilket kanske säger en del om vilka som hade pucken mest.

Om den första perioden var chansfattig exploderade det formligen i början av andra perioden.

Först blev Viktor Hertzberg fälld i friläge, varpå Linus Lundin klev fram och räddade en straff från Tobias Hage.

Nu bjöd Jakobsson tillbaka.

Kort efter straffen satte Oscar Hedman en fin passning till Kristian Jakobsson vid offensiv blå. Jakobsson trampade in i Almtunazonen, bröt in mot mål och serverade öppet mål till Ludvig Elvenes som kom dundrande från andra kanten.

Mot Björklöven var det Elvenes som gav Jakobsson öppet mål, nu bjöd Jakobsson tillbaka.

Efter den intensiva starten på perioden mattades spelet av en aning och vi fick se ytterligare en period med två trubbiga lag. Något fler målchanser än under de första tjugo minuterna, men två stabila målvakter såg till att det var 1–0 inför tredje perioden.

Därefter förväntade sig somliga kanske en anstormning från Almtuna, men den uteblev helt. Modo hade järnkoll på saker och ting i slutronden och när Kalle Jellvert dunkade in 2–0 var saken klar. Johan Eriksson spädde sedan på siffrorna när han fick pucken till skänks av Oscar Fröberg.

För sjunde matchen i rad tar Modo poäng – och för första gången på fem matcher blev det en trepoängare. Almtuna halkar å sin sida ner under det sista strecket i tabellen.

Matchens diskussion

Det var upprört värre i Almtunas bås när Per Svensson gick i däck efter en tackling från Oscar Pettersson. Modoforwarden satte in tacklingen en aning sent och Svensson, som precis hade släppt pucken, var oförberedd när Pettersson träffade honom i bröstet med axeln. Flera AIS-spelare var framme och diskuterade med domare Schilken men utvisningen uteblev, vilket ledde till en del grymtande från AIS-båset. Svensson klev av för en stund men kunde fullfölja matchen.

Matchens bytesaffär

Under en sekvens i den andra perioden, när Almtuna tryckte på i Modos zon, gick Tobias Enströms klubba sönder. Efter en stund lämnade Kalle Jellvert över sin klubba till Enström eftersom klubban gjorde mer nytta defensivt i backens händer. En liten stund senare var det dags för ett nytt byte, när Victor Öhman gav sin klubba till centern Jellvert.

Matchens tre bästa spelare

1. Tobias Enström, Modo

Vi fick en del skäll när Enström inte var med på topp tre efter mötet med Björklöven. Det var möjligen befogat. Modos lagkapten fortsätter att gå i bräschen med sitt spel, inte minst defensivt där det sällan sker några misstag.

2. Kristian Jakobsson, Modo

Ytterligare en stark insats av Jakobsson som med sin fart både oroar motståndet och smittar av sig på medspelarna. Briljant framspelning till 1–0-målet.

3. Linus Lundin, Modo

Hade nog sin lättaste match i Mododressen, men agerar lugnt och säkert och med ett par riktigt fina räddningar i slutet såg han till att det blev en nolla.

MATCHFAKTA

Hockeyallsvenskan

Modo–Almtuna 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

Första perioden: Skott: 8–4.

Andra perioden: 1–0 (21.56) Ludvig Elvenes (Kristian Jakobsson, Oscar Hedman). Skott: 7–11.

Tredje perioden: 2–0 (50.55) Kalle Jellvert, 3–0 (55.01) Johan Eriksson. Skott: 14–11.

Skott totalt: 29–26.

Utvisningar, Modo: Kalle Jellvert. Almtuna: Tobias Hage, Alexander Bjurström.

Domare: Pierre Schilken.

Publik: 2458.