Norlinder talar ut om skadan – och märkliga ögonblicket vid draften: "Agenten hann ringa"

Mattias Norlinder bjuder in oss till sin lägenhet i centrala Örnsköldsvik som han alldeles nyligen flyttat in i. Så pass nyligen att han inte lärt sig adressen. Runt sin vänstra underarm är han gipsad. Olyckan var framme för ett par veckor sedan när han tränade i gymmet.

– Jag körde lite step up-hopp och snubblade till och försökte ta emot mig som vanligt. Sedan gick jag ett bra tag och tänkte att det var en stukning. Jag har haft lite problem med en stukning innan så jag har haft lite småont ibland.

Efter ett par dagar kollade han upp skadan och fick reda på att han hade brutit båtbenet och den unge backtalangen från Kramfors måste gå gipsad i minst åtta veckor.

– Det var väldigt jobbigt första dagarna, det var det. Jag har aldrig åkt på en sådan här lång skada förr. Nu har det gått över och det är bara att blicka framåt.

Hur påverkar det din träning?

– Jag kan inte köra något med vänsterhanden såklart, men alla sprinter och allt med benen går bra att göra. Det var ju bättre med handen än ett ben till exempel, konstaterar han.

Mitt i allt det jobbiga med skadan kom dock en ljusglimt. Varje år under midsommarhelgen hålls NHL-draften där lagen väljer rättigheterna till unga talanger. Mattias Norlinder valdes av kultlaget Montreal Canadiens som 64:e spelare totalt.

– Det var som en helt vanlig dag. Det var bara spännande och se om man skulle bli vald, och när. Jag blev vald och det var ju väldigt kul givetvis.

Följde du draften?

– Ja, vi var kanske 11-12 personer som följde det på TV. Vi brukar alltid fira midsommar ihop med familj och vänner så vi kollade ihop.

Hur var det att vara omgiven med släkt och vänner vid ett sådant stort ögonblick?

– Det var väldigt kul. Det var reklam precis när jag blev vald, så det kom upp lite sent. Agenten hann ringa innan vi hade sett det, men det var kul. Jag har hört mycket gott om Montreal. Det är en väldigt bra stad och de har vunnit många Stanley Cup genom åren. Jag får träna lite på franskan, säger han med ett skratt.

Anade du att just Montreal skulle välja dig?

– Vi har ju pratat under säsongen. Jag kan inte säga att jag var 100% säker att de skulle välja mig. Jag hade väl tre, fyra lag som jag kände kunde välja mig och Montreal var ett av dem.

Direkt efter draften väntade training camp där lagens framtidsnamn får chansen att träna och visa upp sig, något som Mattias Norlinder inte kunde delta i till följd av skadan.

– De kör på is i fyra dagar och jag kan ju inte vara på is. Jag kanske ska åka över och kolla in stan och sånt, men det har vi inte riktigt pratat om än. Annars ville de bara att jag skulle fortsätta att träna här.

I fjol spelade han 14 grundseriematcher och ytterligare fem kvalmatcher. Kommande säsong blir hans första hela säsong med A-laget.

– Det blir lärorikt. Jag är ett år äldre och har mer erfarenhet. Jag tycker vi har något bra på gång och vi har kvar nästan hela laget från förra året och fått in några nya gubbar som verkar väldigt bra också.

Vilken roll kommer du ha?

– Vi har pratat om det, men det är upp till mig. Förhoppningsvis kan jag få samma roll som jag hade förra året. Det gäller att ta chansen och visa upp sig.

Under förra säsongen spelade han och den mångårige NHL-backen Tobias Enström i samma backpar. Den sistnämnde har ännu inte förlängt kontraktet med Modo, något som Norlinder hoppas snart ska bli ett faktum.

– Det är upp till honom vad han gör. Förhoppningsvis så fortsätter han. Mer än så vet jag faktiskt inte. Det hade varit väldigt kul att ha honom ett år till. Det var väldigt lärorikt och kul att ha varit nära honom på planen. Han är en bra ledare både på och utanför isen.

Hur påverkar det din karriär att ha blivit draftad?

– Det är väl nu resan börjar om man säger så. Det ger ju en extra sporre att satsa på NHL ännu mer, men det är inget jag går runt och tänker på direkt. Händer det så händer det. Nu är målet att gå upp med Modo. Vi tror på det i år och jobbar hårt varje dag för att nå dit också, avslutar han.