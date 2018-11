Modotalangen jämförs med Susse – hyllas stort: "Skickligaste playmakern vi har"

28 raka powerplay utan mål. Det är Modos dystra facit just nu.

– Det är sjukt. Det går inte att säga annat, men det beror på massa saker, säger Björn Hellkvist och suckar lätt.

Vad är det som inte funkar? För du har ändå testat flera spelare i PP.

– Det drabbar några lag varje år, att man hamnar i dessa svackor. Det har drabbat oss i allsvenskan och Skellefteå i SHL. Att skickliga spelare helt plötsligt inte gör mål i powerplay. Det finns säkert en förklaring men det enda jag kan göra är att göra min analys, presentera den och ge tips till spelarna.

– Sedan är det upp till spelarna att leverera. Jag kan inte spela där ute.

Att prata om och ständigt analysera ett krampaktigt powerplay, kan det göra att det sätter griller i spelarnas huvuden och att de därför håller i klubborna lite för hårt?

– Det kan det göra. Men det kan bli likadant om man inte adresserar det. Man kan låta spelarna sköta det själv också. För mig är det här historiskt för det har aldrig gått så här lång tid i powerplay utan att vi gjort mål.

Modos huvudtränare väljer nu, inför bortamötet med Västerås, att ta upp Tobias Åhström från J20-laget.

Talangen, som inte spelat en sekund med A-laget tidigare, kastas in i hetluften direkt och kommer styra en av lagets PP-formationer.

Han tar Jonathan Johnsons plats som speluppläggare.

– Vi lyfter upp Tobbe (Åhström) som quarterback där.

Hur går tankarna om det draget?

– Han är klubbens skickligaste spelare på den positionen. Det är så. Han har enorma skills. Sedan är frågan, när är han redo att spela seniorhockey? You never know, men det är den skickligaste playmakern vi har. Det finns ingen bättre.

Det är stora ord för en J20-spelare som inte gjort någon match i A-laget denna säsong.

– Absolut. Men han är skickligast.

Varför har han inte använts tidigare då?

– För att jag bedömt att han inte är redo. Sen är ju frågan, är han redo nu bara för att vi har ett powerplay som havererat? Det kanske han inte är men jag kanske chansar. Sedan kan det vara så att han varit redo innan men att jag har gjort en felbedömning.

Är det inte ett underbetyg till A-lagsspelarna att du anser att han är den bästa på den positionen?

– Nej. Det tycker jag inte alls. Det är ett bra betyg till utbildningen och juniorverksamheten i Modo. Han är grym helt enkelt. Sedan har han saker i spelet ishockey som han måste lära sig. Hur man går in i närkamper, skyddar puck och vad man ska göra när en två meter lång kille kommer emot en. Det finns motvapen, strategier och knep som man lär sig efter vägen, men han är enormt skicklig. Han har en grym förmåga för var pucken kommer hamna, hur spelarna kommer röra sig och var han ska positionera sig. Han är en poängspelare.

Finns det några likheter mellan Åhström och någon spelare? Jag tänker på de Modosupportrar som inte sett honom.

– Det finns likheter med Susse (Niklas Sundström), jag ser det. Jag säger inte att han är Susse men han har ingredienser i sitt spel som påminner om Susse. Vi ska inte blåsa upp det här, men det finns saker i Tobbes spel som Susse hade när han spelade.

Under torsdagsträningen, den sista på hemmaplan innan avfärden mot Västerås, nötte 19-årige Åhström powerplay tillsammans med Kalle Jellvert, Ludvig Elvenes, Oskar Pettersson och Tommy Enström.

Mot VIK Hockey går Tobias Enström, som klev av träningen men som är spelredo, in på blålinjen i stället för brorsan Tommy.

Oskar Pettersson vikarierar på Henrik Björklunds plats, som lär missa fredagsfajten.

– Han är sjuk. Till 99 procents säkerhet spelar han inte, avslutar Hellkvist.