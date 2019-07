Legendaren om karriären, superstjärnans helikopter och NHL-förhandlingen: "Vi kanske drog till lite för hårt"

Redan som 16-åring spelade han sin första match i Timrå IK:s a-lag. Detta i en match borta mot Leksand under säsongen 1967/1968. Totalt blev det över 300 matcher i Timråtröjan. Majoriteten av dessa spelade Bo "Bulla" Berggren med nummer åtta på ryggen. Men att han själv fick nummer åtta var inte mer än att han fick det tilldelat till sig.

– Jag tog över det efter att Sören Boström lämnade och jag började. Jag hade alltid nummer åtta i Timrå och när jag kom tillbaka från HV71 fick jag det igen för det var ledigt igen, säger "Bulla" Berggren.

Just nummer åtta är ett nummer som många Timråprofiler burit på sin rygg under sin tid i klubben. Förutom Berggren har bland annat Per Hallin, Sanny Lindström haft numret, men det är en spelare han sätter framför alla andra. En spelare som också blivit hyllad av klubben med en vepa i taket för sina insatser.

– Det är många som har haft det genom åren. Eje Lindström hade det bland annat och han är väl den största av dem, säger han.

Efter flera år i Timrå som bland annat innehöll två guld i junior-SM och ett SM-silver med Timrå 1974 är Berggren en av dem som är mest framgångsrik i Timråtröjan genom tiderna.

– Jag håller SM-gulden och SM-silvret väldigt högt. Det är dem och avancemanget med Timrå som var några riktiga höjdare, säger "Bulla" Berggren.

Några år senare gick sedan flyttlasset till Jönköping och HV71. Där stannade "Bulla" kvar i fem säsonger innan han återvände hem till Timrå igen. Tiden i Småland satte sina avtryck och han har bland annat blivit hyllad på Jönköpingsklubbens "Wall of Heroes".

– Jag spelade där i fem år och det var en bra tid där. Vi tillhörde toppen i andradivisionen och gick upp i Elitserien 1979. Ett år efter det flyttade jag hem till Timrå igen, säger han.

Inför säsongsstarten, hösten 1980, var Berggren tillbaka i Timrådressen efter äventyret i Småland. En flytt till hemtrakterna som blev lyckad direkt.

– När jag kom hem gick vi upp med Timrå första året. Man gjorde en satsning då och det lyckades ju första året redan. Vi var verkligen på uppgång då. Sen spelade vi ett år innan vi åkte ur igen men efter det hade vi några toppår där vi kvalade utan att lyckas ta oss upp, säger han.

Grafik: Andreas Lidén

Vid några tillfällen under karriären visade NHL-lag intresse för "Bulla". Bland annat visade Boston starkt intresse under mitten av 1970-talet. Under den tiden spelade Bobby Orr i Boston och laget hade precis vunnit två Stanley cup-titlar. Berggren var även över under hösten 1974 för att prova på proffslivet i NHL.

Men träningslägret i Boston bjöd inte enbart på ishockey. Bland annat bjöd det på en historia involverande en av världens dåvarande bästa spelare, Bobby Orr, och en helikopter.

– Ja, det där är ju en klassiker, säger han och skrattar.

– Jag var ju med dem på träningslägret och det hölls i en mindre ort ungefär fem mil utanför Boston. Vi bodde på hotell där och jag hade fått rum på bottenvåningen och utanför var det en gräsmatta. Så en dag när jag låg i sängen och vilade hörde jag hur det började smattra utanför fönstret så jag var ju tvungen att gå och titta.

Men det var inte vem som helst som förde oväsen på gräsmattan utanför hotellrummet.

– Där kliver ju Bobby Orr ut ur en helikopter och frågar om jag ska med på en tur över Boston. Så vi gjorde såklart det. Han var en väldigt bra kille. Det var inga divalater där trots att han kanske var världens bästa spelare på den tiden. Han var väldigt hjälpsam och trevlig och ställde alltid upp för andra, säger han.

Närmare NHL och Boston än ett erbjudande i klass med det han hade hemma i Timrå blev det inte efter träningslägret. Istället tackade han nej och bad Boston att återkomma säsongen efter.

– Jag hade inte tankarna på att spela där när jag åkte över utan jag skulle ju spela i Timrå. Det här var ju i september också och då fick man inte längre värva hemma i Sverige så jag ville inte lämna Timrå i sticket heller då de inte kunde ersätta mig.

– Säsongen efter var de över och vi träffades på ett hotell och förhandlade. På den tiden hade man ingen agent så Timrås dåvarande ordförande Kjell Thimstrand var med som förhandlare. Vi lade ett bud till Boston men vi kanske drog till lite för hårt, säger han och skrattar.

Något kontrakt med Boston blev det aldrig för "Bulla" Berggren som blev kvar i Sverige hela karriären. Beslutet att säga nej till NHL-chansen är ingenting som han ångrar i efterhand utan det är istället andra minnen som lyser starkare från karriären.

– En grej är ju att man fick spela med Tre Kronor för det var inte lätt på den tiden då det mest var leksingar och brynäsare. Sedan när vi var till Sovjet med landslaget och jag fick göra mål. Det var lite jobbigt med maten och sådär för det var ju väldigt stängda portar. Men vi bodde bra och hade med oss egen mat. Det var intressant att se hur det var i öststaterna, säger han.