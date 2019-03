Hägglund: Chansen försvann som väntat – men nu måste Modo spela för sin egen heder

Modo avslutade säsongens sista hemmamatch med att vinna över Västervik i en match som helt saknade adrenalin. Ja, den saknade egentligen allt som bygger en bra idrottsupplevelse – nerver, spänning, dramatik, publik – och det var ju inte precis helt oväntat att det skulle se ut så heller.

Matchen saknade inte målchanser och snygga mål, men det var en blek och avslagen hockeyhistoria i 60 minuter.

Men Modo gjorde vad som behövdes för att avsluta en klart godkänd säsong så här på hemmaplan.

Och på det stora hela har Modo gjort en bra slutspelsserie, man vinner sina två hemmamatcher med 11–1, man har en målvakt som kan vinna matcher åt Modo, men man har inte haft marginalerna med sig. Det beror inte på otur, det beror på att det här unga laget inte varit riktigt mogna för att stänga igen täta matcher, man har många gånger varit lite för naiva när det har brunnit till.

Som mot Karlskoga i första matchen, som mot Västerås i lördags, men framförallt mot samma Västerås i den sista hockeyallsvenska omgången. Det var då Modo kastade bort ett drömläge i slutspelsserien med extra poäng och hemmatch, mot att starta densamma i brygga, en brygga som man aldrig lyckades ta sig ur.

Så nu är säsongen över trots att en omgång återstår, en omgång där Modo likt förbajat kommer att spela en stor huvudroll då man kan bli de som verkligen crashar ett party för Leksand på onsdag.

Jag hoppas Modo verkligen, för sin egen heder, anständighet och trovärdighet, går all in i den matchen, att man bjuder till och inte låter masarna glida in på en räkmacka till mötet med AIK/Oskarshamn.

Modos supportrar har inte glömt och kommer aldrig att glömma 1 april för snart tre år sedan och de kräver att Modo spelar säsongens sista match som om den vore årets viktigaste trots att den för Modos del rent poäng- och tabellmässigt betyder ingenting.

Modo spelade på en skridsko mot Västervik och det räckte för att smålänningarna inte brydde sig alls i drygt två perioder. Så kan inte Modo uppträda i Tegera Arena.

Jag har skrivit det förut, jag skriver det igen: Modo har gjort en klart bra säsong, man har studsat tillbaka från ett helt gäng svåra år och man har en truppstomme för framtiden.

Lägg därtill att man den här mars-måndagen fick in drygt två miljoner kronor på kontot från fonden "Modo till SHL" som avkortat går till Modos herrverksamhet.

Dessutom ser Emil Djuse, förre Modo-backen som nu gör succé i Skellefteå, ut att spela i NHL nästa säsong. Då trillar ytterligare en dryg halv miljon kronor in på Modos konto, pengar som behövs för att krydda en spännande trupp med lite muskler på backsidan, en förstecenter och en förstemålvakt (om nu inte Hanses blir Modo trogen).