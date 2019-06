Fågel, fisk och mittemellan – en djupdykning bland Modos sommarvärvningar: "Han floppade totalt"

2018

Anslöt i augusti: Tobias Enström.

Modo hade, precis som i år, truppen klar tidigt och väntade bara in en enda signatur. Den blev verklighet också, till alla supportrars glädje, när Tobias Enström i augusti bestämde sig för att återvända hem efter elva säsonger i NHL. Samma typ av väntesituation har uppstått denna sommar – frågan är om utfallet blir lika glädjande?

2017

Juli: Martin Röymark.

Ytterligare en säsong där det inte rörde på sig särskilt mycket under sommaren. Michael Sundlöv (och tillfällige sportchefen Fredrik Andersson innan honom) la många pusselbitar under våren och Röymark var den enda som anslöt i sommarvärmen. En stark värvning på papperet men den rutinerade norrmannen förde en relativt anonym tillvaro i Mododressen.

2016

Juni: Axel Eidstedt, Drew Paris.

Här blev det inte så lyckat. Sportchefen och tränaren Andreas Johansson hade förvisso säkert en tuff uppgift då ett Modo i spillror skulle flytta fokus från SHL till en tillvaro i allsvenskan. I Eidstedt hade han en favorit sedan HV71-tiden och Paris trodde många var ett fynd. Ingen av dem lämnade något direkt positivt avtryck.

2015

Juni: Kyle Wilson, Bill Thomas, Ryan Whitney, Bobby Butler.

Importsommar deluxe. Modo hade redan kontrakterat Byron Ritchie och Shaun Heshka när general managern Per Svartvadet landade denna kvartett under juni månad. Hur det gick för laget i slutänden vet vi och vad gäller dessa fyra spelare var det onekligen blandade resultat: Bill Thomas var en av ljusglimtarna under säsongen, Wilson lämnade i december, Whitney hann knappt börja innan karriären var över på grund av skada och prestigevärvningen Bobby Butler floppade totalt.

2014

Juni: Joonas Nättinen, Janos Hari.

Augusti: Kyle Flanagan, Travis Roche.

Kommentar: Här landade lite av varje, kan man säga. På det stora hela mellanmjölk – ingen av dem gjorde något större väsen av sig men tre (Nättinen, Hari och Flanagan) visade sig i alla fall vara skapliga. Travis Roche skämde väl heller inte ut sig men förväntningarna på honom var stora – han skulle vara en ledande powerplayback men blev ingen sådan. Istället blev han något av en hackkyckling bland supportrarna.

2013

Juni: Sean Sullivan, TJ Hensick.

Augusti: William Nylander.

Kommentar: Här snackar vi verkligen högt och lågt. T.J. Hensick har inte sällan framställts som en av Modos största floppvärvningar genom tiderna och han lämnade efter 31 matcher. Sean Sullivan lyckades inte heller med någonting och försvann redan i oktober. Desto trevligare var det när William Nylander anslöt i augusti, även om det dröjde till säsongen därpå innan ynglingen gjorde stort avtryck i SHL.

2012

Juni: Ladislav Nagy, Marcus Nilson, Samuel Påhlsson, Dave Spina.

Juli: Kyle Cumiskey, Richard Stehlik, Marcel Müller.

Augusti: Tomas Marcinko.

Kommentar: Många fina namn i den här listan. Ladislav Nagy återvände efter insatsen (och kvalrysaren) 2011, Påhlsson flyttade hem efter sin framgångsrika karriär i NHL och i Kyle Cumiskey hittade Markus Näslund en snabbskrinnande publikfavorit. Chansningen på Tomas Marcinko föll dock inte väl ut – han lämnade redan efter fyra matcher – och i Marcus Nilson har Modo en lite märklig historia. Modo presenterade Nilson som ett nyförvärv men fick kort därefter förklara att det inte blev någonting eftersom parterna inte kunde enas om alla detaljer i kontraktet.

2011

Juni: Jonas Ahnelöv, Mikael Tellqvist.

Augusti: Rob Schremp, Joonas Lehtivuori, Mika Hannula.

Kommentar: En bra transfersommar, får man tillstå. Ahnelöv var en viktig pjäs under sina tre säsonger i klubben (och lagkapten under en av dessa) och stabile men inte särskilt spektakuläre Joonas Lehtivuori stannade i fyra säsonger. Mika Hannula gjorde å andra sidan bara ett kort gästspel men han var tydlig från dag ett att han egentligen ville spela utomlands. Schremp var en artist som gjorde 46 poäng under sin enda säsong i klubben.

2010

Juni: Byron Ritchie.

Juli: Niko Dimitrakos.

Kommentar: Fågel och fisk. Dimitrakos hade gjort 44 poäng i Skellefteådressen två säsonger tidigare men blev en superflopp i Modo och fick foten i november. Desto mer lyckad var värvningen av Byron Ritchie. Även om hans tid i klubben slutade i sorg och besvikelse i och med uttåget ur SHL, är kanadensaren ihågkommen som en skicklig och omtyckt spelare. En riktig härförare. Att han stannade och hjälpte laget i allsvenskan, och därmed avslutade karriären i Modo, hedrar honom.